“Τρέχουν” οι εργασίες για τη διάβαση στην Αμπελιά Φαρσάλων

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης στην κατεστραμμένη διάβαση της Αμπελιας Φαρσάλωω, με την πρόοδο του έργου να είναι πλέον εμφανής μέρα με τη μέρα.

Η σύγκριση της εικόνας του εργοταξίου μεταξύ της 20ης Ιανουαρίου και της σημερινής ημέρας (1η Φεβρουαρίου) αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία κινείται ο ανάδοχος, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της εποχής.

20/01/26: Οι εργασίες αποκατάστασης της διάβασης Αμπελιάς Φαρσάλων από τον ανάδοχο του Υπουργείου – Φωτ. ifarsala.gr

Ενώ πριν από δέκα ημέρες είχε ολοκληρωθεί η σκυροδέτηση της βάσης και η τοποθέτηση της πρώτης σειράς των τσιμεντοσωλήνων, η σημερινή εικόνα μαρτυρά σημαντική εξέλιξη. Το τεχνικό έργο έχει επεκταθεί κατά μήκος της κοίτης του Ενιπέα, με τους αγωγούς να καλύπτουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος του περάσματος, δημιουργώντας τη «γέφυρα» που θα ενώσει τις δύο όχθες.

Διάβαση Αμπελιάς Φαρσάλων 01/02/2026 – Φωτ. ifarsala.gr

Στόχος παραμένει η όσο το δυνατόν ταχύτερη παράδοση της διάβασης στην κυκλοφορία, ώστε να αποκατασταθεί η ζωτική οδική σύνδεση Φαρσάλων – Βόλου που έχει διακοπεί, βάζοντας τέλος στην πολύμηνη ταλαιπωρία των κατοίκων και των διερχόμενων οδηγών.

ifarsala.gr