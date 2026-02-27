Λάρισα

Τρίωρη αποχή των δικηγόρων σήμερα στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών

Τρίωρη, καθολική αποχή από τα καθήκοντά πραγματοποιούν σήμερα, παραμονή της Ημέρας Μνήμης για τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών οι δικηγόροι της Λάρισας.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως ένδειξη τιμής και μνήμης για τα θύματα της τραγωδίας που συγκλόνισε τη χώρα.

Συγκεκριμένα, η αποχή θα πραγματοποιηθεί από τις 12:00 έως τις 15:00 και θα είναι καθολική, καλύπτοντας το σύνολο των επαγγελματικών καθηκόντων των δικηγόρων, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων δικογράφων, ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.

Σχετικά Άρθρα