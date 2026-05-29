Τραγουδώντας Κουγιουμτζή στο Συκούριο

Στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στο Συκούριο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μάη 2026, η πρώτη μιας σειράς εκδηλώσεων – αφιερωμένες στον Σταύρο Κουγιουμτζή που ετοίμασαν τα μέλη της ερασιτεχνικής ομάδας «Λόγος και Μουσική» με τίτλο :

«Άσε με πάλι να σου πω»

Ανοίγοντας την εκδήλωση το μέλος της ομάδας, Μαρίτσα Τσούμαρη-Γκάνιαρη καλωσόρισε το κοινό και τους καλεσμένους, αναφέρθηκε στην μέχρι σήμερα πορεία και τις δράσεις της ομάδας και στη συνέχεια έδωσε το λόγο για σύντομους χαιρετισμούς στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του δήμου Τεμπών, Παναγιώτη Γκατζόγια και στους Αντιπεριφερειάρχες πολιτισμού, Βασίλη Σίμο, αθλητισμού, Σωτήρη Σουλούκο και γεωργίας, Δημήτρη Τσέτσιλα.

Στη συνέχεια ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας, Δημήτρης Γουγουλιάς, μιλώντας για τον Σταύρο Κουγιουμτζή, τόνισε χαρακτηριστικά : «Ρώτα έναν μέσο φίλο σου αν ξέρει το Σταύρο Κουγιουμτζή και θα λάβεις απάντηση αρνητική. Κι έπειτα ρώτα τον αν ξέρει το «Κάπου νυχτώνει» ή το «Είσαι ωραία σαν αμαρτία» ή το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου» ή το «Κόκκινο Φουστάνι» και θα σου αποκριθεί εντυπωσιασμένος, με την πολύ χαρακτηριστική ερωταπάντηση, “α ναι !, αυτός τα ‘γραψε;”… Φτώχεια, κλασικές σπουδές, σπουδαίο έργο, αφάνεια. Αυτή ήταν η ζωή, αν θα έπρεπε να συνοψιστεί σε λίγες αράδες, ενός ανθρώπου με ορατό έργο και αόρατη παρουσία».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη συμμετοχή της Χορωδίας, της Δημοτικής Μικτής Χορωδίας του δήμου Αγιάς με μαέστρο τη Δήμητρα Μπουρντένα. Ακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων από τον εκπρόσωπο και εντεταλμένο σύμβουλο του δημάρχου Αγιάς, Γιώργο Παναγιώτου και την εκπρόσωπο της ομάδας Μαρίτσας Τσούμαρη-Γκάνιαρη.

Τη σκυτάλη στη συνέχεια πήρε η Μικτή Χορωδία Γόννων «Νίκος Χατζής», του πολιτιστικού συλλόγου Γυναικών Γόννων με μαέστρο τον Κωνσταντίνο Σιόζιο, αλλά ένα ξαφνικό σύννεφο βροχής διέκοψε για λίγο την εκδήλωση.

Τόσο οι διοργανωτές της εκδήλωσης όσο και το κοινό μετά από μερικά λεπτά επέμεναν και συνέχισαν τη βραδιά με ένα μουσικό πρόγραμμα με κείμενα και τραγούδια από τα μέλη της ομάδας.

Κείμενα διάβασαν με τη σειρά που εμφανίστηκαν, η Μαίρη Παπακανάκη-Πανδρεμμένου και η Χαρίκλεια Μακρυγιάννη. Τα κείμενα έγραψε η Φλώρα Γαϊτάνου-Γουγουλιά.

Έπαιξαν και τραγουδήσαν οι μικροί φίλοι της ομάδας Θάνος Καρλιγκιώτης – κλαρινέτο, Ζωή και Ζαχαρίας Καρλιγκιώτης – κρουστά και με αλφαβητική σειρά οι μουσικοί της ομάδας : Ζαχαρίας Γκάνιαρης – τραγούδι, τουμπερλέκι, Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα – φυσαρμόνικα, κιθάρα, Χάρης Καραμπέρης – τραγούδι, Κρυσταλία Μακατού – κρουστά, Παναγιώτης Σδράλης – μπουζούκι, Ροδόπη Τσόκανου-Τσόγια-πιάνο και Μαρίτσα Τσούμαρη – Γκάνιαρη-κιθάρα – τραγούδι, η οποία είχε και την επιμέλεια της μουσικής. Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Σδράλης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους : ο πατέρας Γεώργιος Μπουρδούβαλης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του δήμου Τεμπών, Παναγιώτης Γκατζόγιας, οι Αντιπεριφερειάρχες πολιτισμού, Βασίλης Σίμος, αθλητισμού, Σωτήρης Σουλούκος και γεωργίας, Δημήτρης Τσέτσιλας, ο εντεταλμένος σύμβουλος Γιώργος Παναγιώτου ως εκπρόσωπος του δημάρχου Αγιάς, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Γόννων, Θωμάς Παπαδόντας, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Συκουρίου, Μιχάλης Γκουντής, η τοπική σύμβουλος του δημοτικού διαμερίσματος Γόννων, Μαίρη Παπακανάκη-Πανδρεμμένου, ο πρόεδρος των κοινωνιολόγων νομού Λάρισας, Νίκος Πουτσιάκας, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Γόννων, Μαρία Καρατόλιου, η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Συκουρίου, Κατερίνα Δρογκούλα, αντιπροσωπεία του Ελληνορωσικού συνδέσμου Λάρισας και πολύς κόσμος.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του δήμου Τεμπών και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού. Χορηγοί δε ήταν οι καφετέριες ΣΟΝΑΤΑ-της Μαρίας Σταύρου και ΝΕΜΠΕ- του Άκη και της Μαίρης Νεμπεγλέρα, το μπαρμπέρικο-κουρείο του Γιάννη Γκαντόγλου, η ταβέρνα του Χάρη Κολότυχου, οι Ξηροί καρποί των Αδελφών Ντίνα και ο φούρνος του Μωραΐτη.

Την δωρεάν φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης έκανε ο Τηλέμαχος Γκάνιαρης και το Foto Rex Συκουρίου.

Την οργάνωση, τον συντονισμό και την επικοινωνία της εκδήλωσης είχε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας, Δημήτρης Γουγουλιάς.

Η παρουσίαση του αφιερώματος στον Σταύρο Κουγιουμτζή θα συνεχιστεί την Πέμπτη 18 Ιούνη στο μουσείο Θεσσαλικής Ζωής της οικογένειας Συρμακέζη, στην Ελάτεια καθώς επίσης και σε άλλες περιοχές μέσα στο καλοκαίρι.