Τραγωδία στη Μελιβοία: 69χρονη βρέθηκε νεκρή στο κτήμα της

Νεκρή στο κτήμα της δίπλα στο τρακτέρ της βρέθηκε χθες, Τετάρτη 22 Ιουλίου, πολύ αργά το απόγευμα η 69χρονη Ευαγγελία Χαρατσή, κάτοικος εν ζωή Μελιβοίας.

Η άτυχη γυναίκα είχε μεταβεί νωρίτερα εκεί για αγροτικές εργασίες. Πιθανολογείται ότι ξαφνική μπόρα που έπληξε την περιοχή, την ώθησε να πάρει εσπευσμένα τον δρόμο της επιστροφής για το σπίτι της στη Μελίβοια. Στην προσπάθειά της όμως να βγει από το κτήμα από ανηφορική πλευρά του, έχασε τον έλεγχο του ελκυστήρα , αυτός άρχισε να κινείται προς τα πίσω (δεν αναποδογύρισε) κι αυτή προφανώς από τις απότομες αναπηδήσεις πετάχτηκε από τη θέση και κατέληξε στο έδαφος όπου και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Την έρευνα για το τραγικό αυτό συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, το οποίο και ζήτησε ιατροδικαστική εξέταση της θανούσης.

Το άγγελμα του θανάτου της δύσμοιρης αγρότισσας προκάλεσε σοκ και μεγάλη στενοχώρια στην κοινωνία του χωριού της και ευρύτερα στην περιοχής της Αγιάς.

Πηγή: choraagia.gr