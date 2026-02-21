Τραγωδία Τεμπών: Τρίωρη αποχή των μελών του ΔΣΛ την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, έλαβε απόφαση 3ωρης αποχής των μελών του (από 12.00 έως 15.00) από τα καθήκοντά τους την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, παραμονή της ημέρας μνήμης, καθώς συμπληρώνονται τρία (3) χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Επίσης, αποφάσισε τη συμμετοχή του ΔΣΛ στη δράση φορέων της πόλης που θα πραγματοποιηθεί στις 28.2.2026 (σχετικά με την οποία θα ακολουθήσει εγκαίρως ειδικότερη ανακοίνωση).

Ειδικότερα , το πλαίσιο της αποχής των μελών του ΔΣΛ έχει ως εξής :

Η αποχή των μελών του ΔΣΛ στις 27.2.2026 και κατά τις ώρες 12.00 έως 15.00 , θα είναι ΚΑΘΟΛΙΚΗ, από το σύνολο δηλαδή των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων δικογράφων, ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.

Άδειες κατά την διάρκεια της αποχής θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου,κλπ).

Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα με συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ βαθμό και επτά (7) έτη στο β’ βαθμό, καθώς και στα κακουργήματα με συμπληρωμένα δεκαοκτώ (18) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαεννέα (19) έτη στο β’ βαθμό.

Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

Σε αυτόφωρες ποινικές διαδικασίες εφόσον υπάρχει κράτηση.

Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης, ήτοι στους δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και στους δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών όταν επίκειται άμεσα ο πλειστηριασμός.

Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού και αποδεικνύεται από έγγραφα.

Αδεια δεν απαιτείται για :