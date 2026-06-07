Τραυματίστηκε ορειβάτης στον Όλυμπο – Κινητοποίηση σε Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ για τη διάσωσή του

Ένα ακόμη περιστατικό τραυματισμού ορειβάτη καταγράφηκε το πρωί του Σαββάτου (6/6) στον Όλυμπο. Ένας 59χρονος άνδρας από την Τσεχία τραυματίστηκε ενώ κατέβαινε από την κορυφή του Μύτικα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ορειβάτης κατάφερε αρχικά να φτάσει στο καταφύγιο «Κάκαλος» με τη βοήθεια της παρέας του. Εκεί όμως διαπιστώθηκε ότι αδυνατούσε να συνεχίσει την πορεία του, καθώς είχε υποστεί τραυματισμούς στην πλάτη και παρουσίαζε αδυναμία κίνησης στα άνω άκρα.

Για τη διάσωσή του κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο της 2ης ΕΜΑΚ, οι οποίες τον μετέφεραν από το καταφύγιο στο Οροπέδιο των Μουσών. Από το σημείο τον παρέλαβε ελικόπτερο, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

kosmoslarissa.gr