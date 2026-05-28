Τρεις νέες εργαζόμενες στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τυρνάβου

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής καλωσόρισε σήμερα στο γραφείο του τρεις νέες εργαζόμενες που εντάσσονται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, με αφορμή την υπογραφή των συμβάσεών τους, σε ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ανάμεσα σε πρόσωπα γνώριμα και οικεία.

Συγκεκριμένα υπεγράφησαν οι συμβάσεις των:

ΠΕ Παιδαγωγού Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, κ. Μίγα Αικατερίνης

ΤΕ Παιδαγωγού Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, κ. Γεωργαντζά Δήμητρας

ΔΕ Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου, κ. Κούτοβα Ιωάννας

Ο Δήμαρχος, κατά τη σύντομη ενημέρωση, στάθηκε στον κρίσιμο ρόλο των κοινωνικών δομών και στις συνθήκες λειτουργίας τους, υπογραμμίζοντας ότι μέσα σε ένα πλαίσιο υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, η δημοτική αρχή συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τους παιδικούς σταθμούς με νέες προσλήψεις και ενίσχυση του προσωπικού.

Παράλληλα αναφέρθηκε στο ζήτημα της εντοπιότητας, σημειώνοντας την προσωπική του παρέμβαση για την ενίσχυση της μοριοδότησής της, καθώς και στη συνολικότερη ανάγκη στήριξης των τοπικών κοινωνιώ