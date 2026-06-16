Τρεις συλλήψεις για κατοχή ηρωίνης στον Τύρναβο

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί στον Τύρναβο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, δύο άνδρες (44 και 45 ετών), για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και απείθεια.

Ειδικότερα, οι δράστες, επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, κατά την προσέγγιση των αστυνομικών για έλεγχο, επιχείρησαν να διαφύγουν, αυξάνοντας την ταχύτητα του οχήματος, πλην όμως ακινητοποιήθηκαν σε κοντινή απόσταση.

Ακολούθως, κατά τον έλεγχο, κατελήφθησαν να κατέχουν μία συσκευασία με μικροποσότητα ηρωίνης, η οποία κατασχέθηκε.

Επίσης συνελήφθη, χθες το απόγευμα στον Τύρναβο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, 56χρονος, διότι σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα ηρωίνης, η οποία κατασχέθηκε.