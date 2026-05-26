Τρεις συλλήψεις για κατοχή κοκαΐνης σε Λάρισα και Τύρναβο

Τρία άτομα συνελήφθησαν, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, για κατοχή κοκαΐνης, σε Τύρναβο και Λάρισα.

Αναλυτικά:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, 23χρονος ημεδαπός, διότι στη θέα των αστυνομικών απέρριψε στο έδαφος μία χάρτινη συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα κοκαΐνης, η οποία κατασχέθηκε.

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, δύο 24χρονοι ημεδαποί, διότι επιβαίνοντες σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, κατά την προσέγγιση αστυνομικών για έλεγχο, απέρριψαν τρεις νάιλον συσκευασίες με μικροποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -2,28- γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Tέλος συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στην έδρα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, όπου προσήλθε, 24χρονος αλλοδαπός, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης κ. Ανακριτή Λάρισας, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.