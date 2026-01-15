Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά σε Τύρναβο και Λάρισα

Σε τρεις ακόμη συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί στο νομό Λάρισας. Πρόκειται για ζευγάρι, από τον Τύρναβο, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν ποσότητες ηρωίνης και ένα ανήλικο, στη Λάρισα, για μικροποσότητα κάνναβης.

Αναλυτικά:

Συνελήφθησαν, χθες (14-01-2026) σε Τύρναβο και Λάρισα, -3- ημεδαποί, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και συγκεκριμένα: το μεσημέρι στον Τύρναβο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, -2- ημεδαποί, άνδρας και γυναίκα, διότι κατελήφθησαν να κατέχουν τρεις νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ηρωίνης, συνολικού βάρους -3,4- γραμμαρίων και μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα βουπρενορφίνης, βάρους -2,8- γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν & το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, -1- ανήλικος ημεδαπός, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -2,6- γραμμαρίων.