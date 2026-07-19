Τρεις συλλήψεις σε Τέμπη και Τύρναβο για κατοχή κάνναβης

Συνελήφθη, χθες (18-07-2026) το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών, 36χρονος ημεδαπός, διότι σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του μία χάρτινη συσκευασία και ένα τσιγάρο με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -3,75- γραμμαρίων.

Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν.

Συνελήφθησαν, χθες (18-07-2026) το απόγευμα στον Τύρναβο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, δύο ανήλικοι ημεδαποί, διότι σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του πρώτου μία χάρτινη συσκευασία με ποσότητα κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, βάρους -0,66- γραμμαρίων και δύο νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -6,57- γραμμαρίων, ενώ στην κατοχή του δεύτερου ένας πλαστικός τρίφτης και το χρηματικό ποσό των -260- ευρώ.