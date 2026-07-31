Τρεις συλλήψεις στον Τύρναβο για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθησαν, χθες (30-07-2026) το βράδυ στον Τύρναβο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, τρεις άνδρες, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος άγνωστου, μέχρι στιγμής, ατόμου, σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθη ο ένας εξ αυτών να κατέχει δύο συσκευασίες με μικροποσότητες κάνναβης, βάρους 0,9 γραμμαρίων η καθεμία.

Ακολούθως, κατά τον έλεγχο σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του δεύτερου εξ αυτών, βρέθηκαν υπολείμματα κάνναβης και ένας πλαστικός τρίφτης.

Κατόπιν, όπως προέκυψε/αναφέρθηκε, ο τρίτος εκ των συλληφθέντων, ο οποίος αναζητήθηκε και εντοπίστηκε, καθώς και άγνωστος δράστης, προμήθευσαν τον πρώτο με τις ναρκωτικές ουσίες.

Κατασχέθηκαν οι ποσότητες κάνναβης, ο τρίφτης καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.