Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Κιλελέρ

Συνεχίζονται οι Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Κιλελέρ με το εξής πρόγραμμα:
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026
-«Μαγειρική για παιδιά» στις 19:30 και παράσταση Καραγκιόζη με τον τίτλο «Το φορτηγό της Αγάπης» στις 20:30, στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων από το Σύλλογο Γυναικών
Παρασκευή 10 Ιουλίου
-Φεστιβάλ Σκόρδου στον Πλατύκαμπο στις 21:30 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατυκάμπου
-Πάρτι Νεολαίας στο Νέο Περιβόλι στις 21:30 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Σάββατο 11 Ιουλίου
-1η βραδιά Παράδοσης και Πολιτισμού στο Μ. Μοναστήρι στις 21:00 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ανατολική Ρωμυλία»
-Μουσική Λαϊκοδημοτική βραδιά στη Μέλισσα στις 21:00 από το Σύλλογο Γυναικών Μέλισσας – Λοφίσκου
-Φεστιβάλ Σκόρδου στον Πλατύκαμπο στις 21:30 από Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατυκάμπου. Κεντρική βραδιά
-Ψυχικό στις 21:30 Μουσικοχορευτική βραδιά.
Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού σε συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες.