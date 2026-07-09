Τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Κιλελέρ

Συνεχίζονται οι Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Δήμο Κιλελέρ με το εξής πρόγραμμα:

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026

-«Μαγειρική για παιδιά» στις 19:30 και παράσταση Καραγκιόζη με τον τίτλο «Το φορτηγό της Αγάπης» στις 20:30, στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων από το Σύλλογο Γυναικών

Παρασκευή 10 Ιουλίου

-Φεστιβάλ Σκόρδου στον Πλατύκαμπο στις 21:30 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατυκάμπου

-Πάρτι Νεολαίας στο Νέο Περιβόλι στις 21:30 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο

Σάββατο 11 Ιουλίου

-1η βραδιά Παράδοσης και Πολιτισμού στο Μ. Μοναστήρι στις 21:00 από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ανατολική Ρωμυλία»

-Μουσική Λαϊκοδημοτική βραδιά στη Μέλισσα στις 21:00 από το Σύλλογο Γυναικών Μέλισσας – Λοφίσκου

-Φεστιβάλ Σκόρδου στον Πλατύκαμπο στις 21:30 από Πολιτιστικό Σύλλογο Πλατυκάμπου. Κεντρική βραδιά

-Ψυχικό στις 21:30 Μουσικοχορευτική βραδιά.

Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού σε συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες.