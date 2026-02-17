Τριήμερη εκδρομή της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας στην Αδριανούπολη

Τo τριήμερο 13 έως 15 Φεβρουαρίου, η Τοπική Διοίκηση Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών πραγματοποίησε εκδρομή στην Αδριανούπολη.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής:

“Την πρώτη ημέρα κατά την διαδρομή μας επισκεφθήκαμε την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στην λίμνη Βιστωνίδα, την πόλη της Αλεξανδρούπολης, ενώ το απόγευμα έγινε η πρώτη γνωριμία με την πόλη, αφού προηγουμένως έγινε και η κοπή της Βασιλόπιτας της Ένωσης με ανταλλαγή ευχών για το νέο έτος.

Την επομένη ξεναγηθήκαμε στον σταθμό όπου περνούσε το θρυλικό ORIENT EXPRESS, στο μουσείο Υγείας, στην παλιά πόλη αλλά και στην Κλειστή αγορά και το εμπορικό κέντρο ERASTA για τα ψώνια μας. Κατά την επιστροφή μας αφού διήλθαμε από τον Συνοριακό Σταθμό στις Καστανιές του Έβρου και το Σουφλί, μεταβήκαμε στο Ιερό προσκύνημα του του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στην Νέα Καρβάλη, αλλά και στην πόλη της Καβάλας για τις τελευταίες στιγμές χαλάρωσης.

Την εκδρομή μας συνόδευσαν ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Λάρισας και κυκλοφοριακών παρεμβάσεων κ. Αργυρόπουλος Κων/νος, καθώς και η Προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας κα Λεονταρή Ρουμπίνη, τους οποίους ευχαριστούμε για την ιδιαίτερη τιμή να τους έχουμε κοντά μας.

Η θετική διάθεση και τα φωτεινά χαμόγελα των συμμετεχόντων απέδειξαν την επίτευξη του σκοπού αυτής της εκδρομής, που ήταν η χαλάρωση, η ψυχική τόνωση και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων.

Τέλος Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις Τοπικές Διοικήσεις Αλεξανδρούπολης και Καβάλας για την υποδοχή και φιλοξενία στον τόπο τους, αλλά και τους εκδρομείς για την συμμετοχή και την άψογη συνεργασία και τους υποσχόμαστε σύντομα νέους ταξιδιωτικούς προορισμούς”.