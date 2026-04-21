Τριήμερο κολυμβητικής δράσης στη Λάρισα

Στο επίκεντρο της ελληνικής αγωνιστικής κολύμβησης βρέθηκε και φέτος η Λάρισα, φιλοξενώντας ένα γεμάτο αγωνιστικό τριήμερο στο ανοιχτό δημοτικό κολυμβητήριο Νέας Πολιτείας.

Τα «32α Ιπποκράτεια 2026», η διοργάνωση για τις αγωνιστικές κατηγορίες, πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 18 Απριλίου 2026, με συνδιοργανωτές τον Δήμο Λαρισαίων και τον Ναυτικό Όμιλο Λάρισας, ενώ αμέσως μετά τη σκυτάλη πήρε ο «Αντώνης Δρόσος 2026» (18-19 Απριλίου), που αφορά τις προαγωνιστικές κατηγορίες και τις ηλικιακές ομάδες μίνι και πραγματοποιείται από τον Ναυτικό Όμιλο Λάρισας.

Τα «32α Ιπποκράτεια 2026» ολοκληρώθηκαν το πρωί του Σαββάτου, με συμμετοχή 20 συλλόγων, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική της διοργάνωσης και τον σταθερό της ρόλο στο αγωνιστικό καλεντάρι.

Το απόγευμα του Σαββάτου ξεκίνησε η διοργάνωση «Αντώνης Δρόσος 2026», η οποία απευθύνεται στις προαγωνιστικές κατηγορίες και στις ηλικιακές ομάδες μίνι, κρατώντας ζωντανό τον παλμό της πισίνας στη Λάρισα. Η πρώτη αγωνιστική περίοδος πραγματοποιήθηκε υπό βροχή, χωρίς όμως αυτό να πτοήσει τους νεαρούς κολυμβητές των 25 συλλόγων από όλη την Ελλάδα που συμμετείχαν.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η μεγάλη προσέλευση του κόσμου, με τις κερκίδες να γεμίζουν από γονείς, συνοδούς και φίλους των μικρών αθλητών. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τη βαθύτερη ανάγκη για συστηματική επαφή των παιδιών με τον αθλητισμό από μικρή ηλικία, αλλά και τον ρόλο τέτοιων διοργανώσεων ως ζωντανοί πυρήνες αθλητικής παιδείας και κοινωνικής συμμετοχής. Η έντονη παρουσία θεατών δείχνει ότι ο υγρός στίβος δεν περιορίζεται στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά αποτελεί πεδίο ανάπτυξης, ενθάρρυνσης και διαμόρφωσης μελλοντικών αθλητών.

Στους αγώνες παρευρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας, ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Αθανάσιος Μαμάκος, οι Αντιπεριφερειάρχες κα Μαρία Γαλλιού και κ. Σωτήρης Σουλούκος, οι Αντιδήμαρχοι κ. Βάιος Κυριτσάκας και κ. Φώτης Τζατζάκης, καθώς και ο Ταμίας της ΚΟΕ και Πρόεδρος του ΝΟΛ, Γιώργος Κατσαντώνης

Με αυτόν τον τρόπο, η Λάρισα φιλοξένησε ένα συνεχόμενο τριήμερο αγωνιστικής δράσης, συνδυάζοντας τις αγωνιστικές και τις προαγωνιστικές κατηγορίες σε δύο διοργανώσεις που αναδεικνύουν τη διαρκή παρουσία της πόλης στον χάρτη του ελληνικού υγρού στίβου.

Όλα τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην επίσημη πλατφόρμα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.