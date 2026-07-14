Τρικαλινή έφυγε ξαφνικά από τη ζωή και η οικογένειά της δώρισε ζωτικά της όργανα χαρίζοντας ζωή

O αδόκητος χαμός μιας 45χρονης γυναίκας, της Πέννυς Ντόσα, κόρης γνωστών Τρικαλινών, του Μπάμπη και της Χριστίνας Ντόσα, έφυγε απο τη ζωή σοκάροντας την κοινωνία των Τρικάλων.

Η γυναίκα, που ζούσε και εργαζόταν στην Αθήνα, κατέρρευσε προ ημερών ενώ βρισκόταν σε κατάστημα, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία.

Δυστυχώς δεν συνήλθε ποτέ και έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας. Οι γονείς της και ο αδερφός της αποφάσισαν να δωρίσουν ζωτικά της όργανα ώστε να σωθούν κάποιες άλλες ανθρώπινες ζωές.

Η κηδεία της θα γίνει στα Τρίκαλα. Η ημέρα και η ώρα θα γνωστοποιηθούν προσεχώς.

trikalaenimerosi.gr