Τριπλή τιμητική διάκριση για το Θεσσαλικό Θέατρο στα 15α Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης 2026

Tο Θεσσαλικό Θέατρο ανακοινώνει την απονομή τριών τιμητικών βραβείων «Τιμής Ένεκεν» στο πλαίσιο των 15ων Θεατρικών Βραβείων Θεσσαλονίκης 2026, που διοργανώνει ο πολιτιστικός ιστότοπος Kulturosupa.gr.

Η φετινή διοργάνωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα και τη συνεργασία της ΕΡΤ3, συμπίπτει ιδανικά με τη συμπλήρωση μισού αιώνα από την ίδρυση του Θεσσαλικού Θεάτρου.

Συγκεκριμένα, τα βραβεία «Τιμής ένεκεν» απονέμονται:

· στους δύο πρώην καλλιτεχνικούς διευθυντές του Θεσσαλικού Θεάτρου, στον κ. Κώστα Τσιάνο σκηνοθέτη και ηθοποιό και στην κ. Ηρώ Μουκίου, ηθοποιό για την προσφορά τους στην ενίσχυση του θεσμού των ΔΗΠΕΘΕ και τη διάδοση της Θεατρικής Παιδείας στη χώρα μας αφού ήταν οι πρώτοι που ανέβασαν ψηλά τον πήχη των θεατρικών παραγωγών με παραστάσεις που παρουσιάστηκαν στην Επίδαυρο

· στο Θεσσαλικό Θέατρο για τα 50 χρόνια αδιάλειπτης καλλιτεχνικής παρουσίας.

Οι σημαντικές αυτές διακρίσεις αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση της ανεκτίμητης προσφοράς του οργανισμού στην πολιτιστική αποκέντρωση, την ενίσχυση του θεσμού των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και τη διάδοση της Θεατρικής Παιδείας στην ελληνική περιφέρεια.

Ξεχωριστή σημασία για τη φετινή χρονιά έχει το γεγονός ότι η ΕΡΤ3 θα απονείμει και ένα νέο βραβείο το «Βραβείο ΕΡΤ3», το οποίο είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. της χώρας και θεσμοθετήθηκε από την ΕΡΤ για την φετινή διοργάνωση. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης και προβολής του σπουδαίου έργου που επιτελούν τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και αποδεικνύει ότι η ποιότητα δεν είναι μόνο προνόμιο των μεγάλων αστικών κέντρων.

Το Θεσσαλικό Θέατρο είναι υποψήφιο για το νέο «Βραβείο ΕΡΤ3» και συμμετέχει με δύο παραστάσεις:

· «Η στρίγγλα που έγινε αρνάκι» του William Shakespeare σε σκηνοθεσία της Ελένης Μποζά, ( Καλοκαιρινή Σκηνή 2025), και

· «Μισάνθρωπος» του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη (Κεντρική Σκηνή 2025-2026)

H επιλογή του νικητή θα γίνει έπειτα από ψηφοφορία του κοινού, η οποία έγινε στις 6 και 7 Μαΐου διαδικτυακά, αλλά και έπειτα από ψηφοφορία της επιτροπής, με απόλυτη διαφάνεια και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για όλες τις υποψηφιότητες.

Η επίσημη τελετή απονομής των βραβείων, που αποτελούν θεσμό για τα πολιτιστικά δρώμενα με την υπογραφή της Kulturosupa.gr, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη».

Το Θεσσαλικό Θέατρο εκφράζει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον ιστότοπο Kulturosupa.gr, στην ΕΡΤ3, σε όλους τους δημιουργούς, τους εργαζόμενους και στο κοινό που παραμένει ο μόνιμος και πολύτιμος υποστηρικτής αυτής της διαδρομής των 50 χρόνων του.

Το ταξίδι της τέχνης και της προσφοράς στην περιφέρεια συνεχίζεται με την ίδια αφοσίωση και με δεδομένη την αγάπη για το θέατρο.