Τρισάγιο στη μνήμη των 21 μαθητών με τη συμπλήρωση 23 χρόνων από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη

Συμπληρώθηκαν σήμερα, 13 Απριλίου 2026, είκοσι τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 21 μαθητές από το Μακροχώρι Ημαθίας. Ο Δήμος Τεμπών, σε συνεννόηση με την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, τέλεσε τρισάγιο «για την ανάπαυση των ψυχών των βιαίως κεκοιμημένων παιδιών», στο σημείο όπου έχει κατασκευαστεί ειδικό μνημείο από την πρώην Νομαρχία Λάρισας.

Το απόγευμα της Κυριακής 13 Απριλίου 2003 το λεωφορείο που τους μετέφερε, συγκρούστηκε με νταλίκα, η οποία μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, στο ύψος των Τεμπών. Τα νοβοπάν και οι μελαμίνες που μετέφερε, βρήκαν το λεωφορείο, ενώ η καρότσα της το έκοψε σε όλο το μήκος του προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατο των μαθητών. Πάνω στα δύο οχήματα προσέκρουσαν τρία ΙΧ αυτοκίνητα, από τα οποία τα δύο άρπαξαν φωτιά αλλά οι επιβάτες τους κατόρθωσαν να τα εγκαταλείψουν, ενώ, το τρίτο χτύπησε σε βράχο.