Τρισάγιο στο σημείο της τραγωδίας των Τεμπών (φωτο)

Τρισάγιο στη μνήμη των 57 θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος τελέστηκε σήμερα στο σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη, τρία χρόνια μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων που συγκλόνισε τη χώρα.

Στον τόπο του δυστυχήματος συγκεντρώθηκαν συγγενείς των θυμάτων, φίλοι και πολίτες από τη Λάρισα και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Στο σημείο είχαν τοποθετηθεί στεφάνια και λουλούδια και κεριά στη μνήμη των θυμάτων.

(*) φωτογραφίες eurokinissi.gr