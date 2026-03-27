Τροχαίο ατύχημα στην οδό Καρδίτσης στη Λάρισα με εμπλοκή τριών οχημάτων

Τροχαίο περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής στην οδό Καρδίτσης, στη Λάρισα, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 14:00, κοντά στα Εκπαιδευτήρια Ράπτου, τρία οχήματα ενεπλάκησαν σε σύγκρουση κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να διερευνήσουν τα αίτια του συμβάντος. Παράλληλα, εξετάζεται εάν υπήρξε τραυματισμός, με το ενδεχόμενο διακομιδής κάποιου εμπλεκόμενου σε νοσοκομείο να παραμένει ανοιχτό.

