Τροχαίο ατύχημα στον Αμπελώνα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2.30 μ.μ. σήμερα στην οδό Θερμοπυλών όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν ένα ΙΧ επιβατηγό που οδηγούσε μία γυναίκα με δίκυκλο μηχανάκι το οποίο οδηγούσε νεαρός και στο οποίο επέβαινε ένα ακόμη μεγαλύτερης ηλικίας άτομο.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τραυματίες στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό νοσοκομείο καθώς και περιπολικό του Α.Τ. Τυρνάβου που διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η κατάσταση της υγείας των 2 τραυματιών δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.

Πηγή: paidis.com