Τροχαίο ατύχημα την Κυριακή στον δρόμο Λάρισας – Ελασσόνας με έναν τραυματία

Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής στον δρόμο Λάρισας – Ελασσόνας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 8 π.μ. ένα Ι.Χ. όχημα εξετράπη της πορείας του, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας 40 περίπου ετών.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Λάρισας.