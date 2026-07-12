Τροχαίο με τραυματία μοτοσικλετιστή στο δρόμο Λάρισας – Φαλάνης: Συγκρούστηκε με ΙΧ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, λίγο μετά τις 7:00, στον δρόμο Λάρισας – Φαλάνης, όταν επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο αναβάτης της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Η διερεύνηση των ακριβών αιτίων του τροχαίου βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές.