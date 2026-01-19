Τροχαίο στον δρόμο Λάρισας – Καρδίτσας

Τροχαίο ατύχημα μεταξύ δύο οχημάτων σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου στο δρόμο Λάρισα-Καρδίτσα, κοντά στην Τ.Κ. Συκεώνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του KarditsaLive.Net, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα τα οποία και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι πρώτες ενδείξεις, πάντως, είναι ότι δεν φέρουν σοβαρά τραύματα, αλλά αυτό μένει να διαπιστωθεί από τις εξετάσεις που θα ακολουθήσουν.

