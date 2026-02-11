Τσικνοπέμπτη στην Κεντρική πλατεία με Τόνι Σφήνο

Ένα νοσταλγικό ξεφάντωμα, σε ένα μοναδικό μουσικό πρόγραμμα με παλιές αγαπημένες αλλά και μοντέρνες επιτυχίες, “δια χειρός” Τόνι Σφήνου και των Playmates, έχει προγραμματίσει για τη φετινή Τσικνοπέμπτη ο Δήμος Λαρισαίων, εγκαινιάζοντας το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τη φετινή Αποκριά.

Το «ραντεβού» δίνεται αύριο, Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου, στη 1 το μεσημέρι, στην Κεντρική πλατεία της Λάρισας, με άφθονα εδέσματα και κρασί, πολλή μουσική και πολύ, πολύ κέφι.

Ο Τόνι Σφήνος, γνωστός performer και παρουσιαστής, με πορεία 14 ετών στη διασκέδαση και αμέτρητες συναυλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, έρχεται με την μπάντα του, τους Playmates σε ένα μοναδικό μουσικό πρόγραμμα με παλιές αγαπημένες αλλά και μοντέρνες επιτυχίες.

Μια μεγάλη μουσική αναδρομή από τις δεκαετίες του 60’, 70’, 80’ αλλά και το σήμερα, διασκευασμένα με τον μοναδικό ήχο του εκρηκτικού και μοναδικό στο είδος του, καλλιτέχνη σε μία συναυλία γεμάτη κέφι και χορό που πάντα μένει αξέχαστη στους θεατές.

Στο μουσικό σχήμα προστίθεται και το μπουζούκι και πολλά τραγούδια της ντίσκο αποκτούν το ηχόχρωμα του, καθώς το ρεπερτόριο επεκτείνεται με ιδιαίτερη μαεστρία και το στυλ του Τόνι και στα ρεμπέτικα μονοπάτια.

Η πολυτάλαντη μπάντα του, με τους Άλκη Δήμο (μπάσο), Θάνο Σφενδουράκη (κιθάρα, φωνή), Κωνσταντίνο Ρήγα (τύμπανα), Τάσο Δερέσκο (μπουζούκι-τραγούδι) και Κωνσταντίνο Χαλντούπη (διεύθυνση – πλήκτρα), οι οποίοι χορεύουν και τραγουδούν, πλαισιώνεται από την τραγουδίστρια Αntonella Cuellar -για την ήχο φροντίζει ο Γιώργος Μπαρογιάννης.

Να σημειωθεί ότι μέρος των εδεσμάτων που θα προσφέρονται αύριο είναι χορηγία της εταιρείας Kasidis ΑΕ.

Μπουλούκια, γλέντι και φωτιές

Στο μεταξύ, ολοκληρώνονται με πυρετώδεις ρυθμούς οι προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις της Αποκριάς και Καθαράς Δευτέρας, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Διοργανώνεται ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης και φορείς, με γλέντι, μπουλούκια, χορούς, στο κέντρο της Λάρισας, αλλά και τις συνοικίες της πόλης.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα αναβιώσει το έθιμο ανάμματος φωτιάς, αυτή τη φορά σε 13 διαφορετικά σημεία. Εκδηλώσεις για την Καθαρά Δευτέρα έχουν προγραμματιστεί, εκτός από την κεντρική εκδήλωση του Δήμου Λαρισαίων και σε Τερψιθέα, Γιάννουλη, Κοιλάδα-Λουτρό.