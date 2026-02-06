Τσικνοπέμπτη στην κεντρική πλατεία με Τόνι Σφήνο και γλέντι με εδέσματα-κρασί

Με ένα μεγάλο γλέντι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας και καλεσμένο τον μοναδικό κι αγαπημένο Τόνι Σφήνο γιορτάζει φέτος την Τσικνοπέμπτη ο Δήμος Λαρισαίων.

Στην καρδιά της πόλης έχει προγραμματιστεί για τις 12 Φεβρουαρίου, στις 13.00 το μεσημέρι, μία μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση, για τον εορτασμό του εθίμου, με πολλά παραδοσιακά εδέσματα, αλλά και άφθονο κρασί.

Ο Τόνι Σφήνος, με το αστείρευτο ταλέντο, την εκρηκτική παρουσία και το μοναδικό ταπεραμέντο του, θα προσφέρει απολαυστικές στιγμές διασκέδασης σε μικρούς και μεγάλους.

Μαζί του, σε αυτή τη μοναδική εμφάνιση θα είναι η Antonella, με την υπέροχη φωνή και παρουσία της.