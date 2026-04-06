Τσουρέκια πρόσφερε η Συντεχνία Αρτοποιών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας

Η Συντεχνία Αρτοποιών Ν. Λάρισας προσέφερε τσουρέκια στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων με αφορμή τις εορτές του Πάσχα.

Τα τσουρέκια παρέδωσε ο πρόεδρος των Αρτοποιών Ν. Λάρισας κ. Αλέξανδρος Γκούλιος ο οποίος επεσήμανε ότι “για άλλη μια φορά η Συντεχνία Αρτοποιών θα συνεχίσει να είναι δίπλα στους συμπολίτες μας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους” ενώ παράλληλα τόνισε το σπουδαίο έργο που επιτελεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Τα είδη παρέλαβαν τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου οι οποίοι ευχαρίστησαν τη Συντεχνία Αρτοποιών για τη συνεργασία που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια και είναι παρόν κάθε φορά που χρειάζεται.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή συγχρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).