Τύρναβος: Η αποκομιδή των απορριμμάτων κατά την περίοδο του Πάσχα

Η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Τυρνάβου ενημερώνει ότι κατά τις εορταστικές αργίες του Πάσχα η αποκομιδή των απορριμμάτων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Μ. Παρασκευή 10/4/2026: Κέντρο Τυρνάβου & Αμπελώνα

Μ. Σάββατο 11/4/2026: Κέντρο Τυρνάβου & Αμπελώνα και πλατείες των Τοπικών Διαμερισμάτων

Δευτέρα 13/4/2026: Κέντρο Τυρνάβου & Αμπελώνα και πλατείες των Τοπικών Διαμερισμάτων

Oπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση “παρακαλούνται οι συμπολίτες κατά τις ημέρες αυτές να βγάλουν τα απορρίμματα προς αποκομιδή σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα της Υπηρεσίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προσπάθεια όλων μας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Να υπενθυμίσουμε ότι η υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης τις παραπάνω ημέρες λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας, επομένως παρακαλούνται οι πολίτες να μην εκθέτουν προς αποκομιδή ογκώδη απορρίμματα, κλαδιά κ.λπ.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης εύχεται ολόψυχα σε όλους Χρόνια Πολλά και Καλή Ανάσταση!”