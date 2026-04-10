Τύρναβος: Μήνυμα ενάντια στη διάλυση των κοινωνικών δομών και υπέρ της μονιμοποίησης των εργαζομένων

Με μαζική συμμετοχή εργαζομένων από τις κοινωνικές δομές του Δήμου Τυρνάβου, αλλά και από άλλους Δήμους της Π.Ε. Λάρισας, πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Τυρνάβου «ΜΑΞΙΜ» σύσκεψη με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, με αντικείμενο τις σοβαρές εξελίξεις που δρομολογούνται στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας.

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν οι δήμαρχοι Αγίας Αντώνης Γκουντάρας και Τεμπών Γιώργος Μανώλης, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι, ενώ τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν, εκτός από τον δήμαρχο Τυρνάβου, από τους παρευρισκόμενους δημάρχους, τον δημοτικό σύμβουλο της μείζονος αντιπολίτευσης Απόστολο Γκανάτσιο, την προϊσταμένη του αρμόδιου τμήματος Ντίνα Πολίτη, καθώς και τον εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Λάρισας Φώτη Παπανικολάου.

Ιδιαίτερα μαζική ήταν η παρουσία των εργαζομένων, πολλοί εκ των οποίων πήραν τον λόγο, μεταφέροντας την έντονη ανησυχία τους για το μέλλον των δομών και των θέσεων εργασίας τους, αλλά και την αποφασιστικότητά τους να αντιδράσουν στις εξελίξεις.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο δήμαρχος Τυρνάβου ανέδειξε τον βαθιά κοινωνικό χαρακτήρα του ζητήματος, τονίζοντας ότι «το θέμα δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους ή τους Δήμους, αλλά τη ζωή χιλιάδων οικογενειών, το μέλλον των παιδιών και τη λειτουργία της κοινωνικής πρόνοιας συνολικά». Υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις δεν είναι συγκυριακές, αλλά αποτέλεσμα «μιας διαχρονικής πολιτικής επιλογής που αντιμετωπίζει τις κοινωνικές δομές ως κόστος και όχι ως υποχρέωση του κράτους».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι οι δομές λειτουργούν επί χρόνια με όρους προσωρινότητας, στηριζόμενες σε προγράμματα με ημερομηνία λήξης και σε εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας, παρά το γεγονός ότι καλύπτουν πάγιες και κρίσιμες ανάγκες. Όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά, «μιλάμε για εργαζόμενους που δουλεύουν 10, 15 ή και 25 χρόνια στις ίδιες θέσεις και παραμένουν όμηροι ενός καθεστώτος ανασφάλειας».



Αναφορά έγινε και στα σχέδια που έρχονται στο φως για τη γενίκευση του συστήματος των voucher και τη σύνδεση της λειτουργίας των δομών με τον αριθμό των ωφελούμενων, κάτι που – όπως τονίστηκε – οδηγεί σε λειτουργία με όρους αγοράς, εντείνει την ανασφάλεια των εργαζομένων και ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών.

Στη σύσκεψη έγινε γνωστό ότι η ΠΟΕ-ΟΤΑ έχει προκηρύξει απεργία για τις 24 Απριλίου, εξέλιξη που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάγκη οργάνωσης και κλιμάκωσης της αγωνιστικής απάντησης.

Κοινός τόπος των παρεμβάσεων αποτέλεσε η ανάγκη να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος, να μπει τέλος στο καθεστώς ομηρίας και να διασφαλιστεί η μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, με πλήρη κρατική ευθύνη για τη λειτουργία και χρηματοδότηση των δομών.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της ευρύτερης κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των γονέων, καθώς το ζήτημα αφορά άμεσα την πρόσβαση των λαϊκών οικογενειών σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Η σύσκεψη ανέδειξε το έντονο ενδιαφέρον και την αγωνία των εργαζομένων, αλλά και τη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός αγωνιστικού μετώπου απέναντι στις σχεδιαζόμενες αλλαγές, με στόχο την υπεράσπιση της εργασίας, της κοινωνικής πρόνοιας και των σύγχρονων αναγκών των λαϊκών οικογενειών.