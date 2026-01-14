Τύρναβος: Με μεγάλη συμμετοχή η πρώτη συνάντηση για το Καρναβάλι

Με μεγάλη συμμετοχή καρναβαλιστών πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση για τη διοργάνωση του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού Μπουρανί 2026, που αφορά τόσο το Παιδικό Καρναβάλι, το οποίο θα διεξαχθεί στις 14/2, όσο και τη Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση στις 22/2, καθώς και τις εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας στις 23/2, με το παραδοσιακό γαϊτανάκι και το Μπουρανί.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Τυρνάβου, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, καθώς και μέλη της Καρναβαλικής Επιτροπής, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής στον θεσμό του καρναβαλιού και στη συλλογική προσπάθεια των καρναβαλιστών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκαν γενικές κατευθύνσεις και βασικές οδηγίες για την οργάνωση και τη συμμετοχή στα καρναβαλικά δρώμενα, ενώ τονίστηκε η σημασία της ενεργούς παρουσίας και της δημιουργικότητας όλων, ώστε το Τυρναβίτικο Καρναβάλι – Μπουρανί 2026 να αποτελέσει και φέτος σημείο αναφοράς για την περιοχή.

Η συμμετοχή των καρναβαλιστών ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική, αποδεικνύοντας το έντονο ενδιαφέρον και τη διάθεση για συνεργασία και συνδημιουργία.