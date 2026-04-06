Τύρναβος: Ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ηλικιωμένους

Την Τρίτη 31-3-2026 ολοκληρώθηκε ο κύκλος των μαθημάτων εκμάθησης Η/Υ σε ηλικιωμένους, στον Τύρναβο με τίτλο: «Δεν Είναι Αργά να Κάνω Κλικ» που διοργανώθηκε στο πλαίσιο δράσης του Δικτύου Φορέων Πρόληψης και Προαγωγής ΨυχοκοινωνικήςΥγείας,σε συνεργασία με τον εθελοντή εκπαιδευτικό και υποδιευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου, κ. Βάιο Ζιώγα.

Στα μαθήματα οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να μάθουν πως λειτουργεί ο υπολογιστής, πως να χειρίζονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να κάνουν τα πρώτα βήματά τουςστο χώρο του διαδικτύου αναζητώντας πληροφορίες και ειδήσεις και γενικά τους δόθηκε η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

“Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες για τη θετική τους ενέργεια, ειδικά τον κ. Βάιο Ζιώγα για την ιδέα της δράσης, την πρωτοβουλία για την υλοποίηση της, τη διαθεσιμότητά του, καθώς και την άψογη συνεργασία. Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη διεύθυνση του 1ου Δημοτικού σχολείου για την παραχώρηση της αίθουσας πληροφορικής”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας, τηλ: 2492350315,email: kentrokoinotitasdt@gmail.com, καθημερινά ώρες υποδοχής κοινού 08:00-14:00.

