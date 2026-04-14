Τύρναβος: Ο δήμαρχος Τσικριτσής πάντρεψε τον μαέστρο Σαμαντζή

Μια υπέροχη «συμφωνία» αγάπης γράφτηκε χθες στον Ιερό Ναό Αγίου Γεδεών Τυρνάβου. Ο μαέστρος της Φιλαρμονικής, Θέμης, και η εκλεκτή της καρδιάς του, Μαρία, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, ενώ αμέσως μετά βάπτισαν τον γιο τους, Νικόλαο!

Στο πλευρό του ζευγαριού στάθηκαν ως κουμπάροι ο Δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής και η σύντροφος του Ειρήνη, ενώ πνευματικοί γονείς του μικρού Νικόλαου έγιναν οι νονοί Σταύρος και Λία Γεωργίου.

Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν σύσσωμη η Φιλαρμονική υποδέχτηκε τη νύφη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεδεών, τιμώντας με τον πιο μελωδικό τρόπο τον δικό της άνθρωπο.

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, οι οικογένειες της Στέλλας Σαμαντζή και των Νικολάου & Ζωής Σπυροπούλου, μαζί με πλήθος φίλων, ευχήθηκαν τα καλύτερα στους νεόνυμφους και στον νεοφώτιστο.

