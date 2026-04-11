Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Νίκο Νταλαγιάννη, επισκέφθηκαν το νέο γήπεδο 5×5 στον οικισμό των Ρομά στον Τύρναβο, με αφορμή την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση της νέας αθλητικής υποδομής, η οποία πλέον είναι πλήρως λειτουργική και διαθέσιμη για χρήση από τη νεολαία της περιοχής. Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών και τη δημιουργία σύγχρονων χώρων άθλησης σε κάθε γειτονιά και κοινότητα του Δήμου.

Όπως έχει ήδη αποτυπωθεί και σε προηγούμενες παρεμβάσεις, όπως η κατασκευή αντίστοιχων γηπέδων σε άλλες περιοχές του Δήμου, στόχος είναι η αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών και η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στον αθλητισμό.

Το νέο γήπεδο 5×5 στον οικισμό των Ρομά αποτελεί έναν ασφαλή και σύγχρονο χώρο άθλησης και δημιουργικής απασχόλησης, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά και τους νέους να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους μέσα από τον αθλητισμό, καλλιεργώντας παράλληλα το ομαδικό πνεύμα και τις αξίες της συνεργασίας.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου δήλωσε:

«Συνεχίζουμε με συνέπεια τον σχεδιασμό μας για την ανάπτυξη αθλητικών υποδομών σε όλο τον Δήμο. Στόχος μας είναι κάθε παιδί, σε κάθε περιοχή, να έχει πρόσβαση σε σύγχρονους και ασφαλείς χώρους άθλησης. Το γήπεδο αυτό αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για τη νεολαία του οικισμού και ένα ακόμα βήμα προς μια πιο ποιοτική καθημερινότητα για όλους».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Νταλαγιάννης υπογράμμισε τη σημασία της ολοκλήρωσης του έργου, τονίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να επενδύει σε υποδομές που προάγουν τον αθλητισμό και την κοινωνική συνοχή.