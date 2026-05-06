Τύρναβος: Περιβαλλοντική ποδηλατάδα και δενδροφύτευση με συμμετοχή μαθητών και φορέων

Με μεγάλη συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών και φορέων του Δήμου Τυρνάβου πραγματοποιήθηκε στην πόλη μια ξεχωριστή περιβαλλοντική δράση που συνδύασε ποδηλατάδα και δενδροφύτευση, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Δικτύου Φορέων Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

Η δράση, που υλοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ξεκίνησε από την κεντρική πλατεία, με τους μαθητές να δίνουν τον τόνο και να στέλνουν ένα καθαρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος και τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας.

Στην έναρξη παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, ο οποίος συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για τη συμβολή τους στην επιτυχία της δράσης. Η εικόνα της πόλης γέμισε ποδήλατα, χαμόγελα και μια διάθεση συνεργασίας που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Ωστόσο, πίσω από την όμορφη διοργάνωση, υπήρξε και μια λεπτομέρεια που αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς. Το σήμα της εκδήλωσης «Πετάλι για τον Τύρναβο», που συνόδευσε όλη τη δράση, δεν ήταν μια τυπική γραφιστική δημιουργία, αλλά μια ζωγραφιά φτιαγμένη από παιδιά.

Οι μαθητές της 5ης τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου, Ντριστέλα Ευαγγελία και Καλούπας Γιάννης, έβαλαν φαντασία, χρώμα και μεράκι και δημιούργησαν μια εικόνα που έδωσε ξεχωριστή ταυτότητα στην ποδηλατάδα.

Το έργο τους δεν ήταν απλώς ένα σχέδιο, αλλά μια αυθεντική έκφραση δημιουργικότητας που κατάφερε να αποτυπώσει το πνεύμα της δράσης με τον πιο ζωντανό τρόπο.

Αξίζει να τονιστεί πως τέτοιες πρωτοβουλίες αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη αξία όταν δίνεται χώρος στα παιδιά να εκφραστούν και να συμμετέχουν ουσιαστικά. Γιατί τελικά, η περιβαλλοντική συνείδηση δεν χτίζεται μόνο με δράσεις, αλλά και με μικρές, ουσιαστικές κινήσεις που δίνουν φωνή στη νέα γενιά.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η σχέση με το περιβάλλον δεν μαθαίνεται στα λόγια, αλλά στην πράξη. Με το να φυτεύεις ένα δέντρο, με το να συμμετέχεις σε μια συλλογική πρωτοβουλία, με το να σέβεσαι τον δημόσιο χώρο». Ο Δήμαρχος Τυρνάβου υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης τέτοιων δράσεων από τον Δήμο, σημειώνοντας ότι «ο τόπος που ζούμε πρέπει να είναι ανθρώπινος, με ελεύθερους χώρους, πράσινο, δυνατότητα για άθληση και αναψυχή για όλους».

Παράλληλα, ανέδειξε και την ευρύτερη διάσταση του ζητήματος, επισημαίνοντας ότι «η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι μόνο θέμα ατομικής ευθύνης», αλλά απαιτεί «σχεδιασμό, υποδομές, χρηματοδότηση και πολιτικές που να βάζουν στο επίκεντρο τις ανάγκες των ανθρώπων».