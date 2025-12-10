Τύρναβος: Σταθερά τα δημοτικά τέλη για το 2026

Με σταθερή πυξίδα την υπεράσπιση του λαϊκού εισοδήματος, ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει ότι για μία ακόμη χρονιά τα δημοτικά τέλη για τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες παραμένουν αμετάβλητα, παρά το δυσμενέστερο πλαίσιο λειτουργίας και τις αυξανόμενες υποχρεώσεις που επιβάλλει η κρατική πολιτική στην Τοπική Διοίκηση.

Η Δημοτική Αρχή της Λαϊκής Συσπείρωσης, πιστή στη δέσμευσή της να μην μετακυλήσει το αυξημένο κόστος στους δημότες, επιλέγει συνειδητά για μια ακόμα φορά, να διατηρήσει στα ίδια επίπεδα τους γενικούς συντελεστές για κατοικίες, καταστήματα, μικρές βιοτεχνίες και επαγγελματικούς χώρους, καθώς και το σύνολο των κοινωνικών απαλλαγών που θεσπίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Τι ισχύει για το 2026

Τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις κατοικίες παραμένουν σταθερά, στα ίδια επίπεδα.

Αμετάβλητοι παραμένουν και οι συντελεστές για μικρά και μεσαία καταστήματα, επαγγελματικούς χώρους, γραφεία, μικρές βιοτεχνίες και μικρές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Όλες οι απαλλαγές για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες παραμένουν σε πλήρη ισχύ: άτομα με αναπηρία, άποροι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια άνεργοι, δικαιούχοι ΚΕΑ, χήροι-ες, όπως και η πλήρης απαλλαγή για τους πληγέντες κτηνοτρόφους λόγω των ζωονόσων.

Παράλληλα, το 2026 ο Δήμος Τυρνάβου προχωρά σε στοχευμένη διόρθωση σε στρεβλώσεις που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της σύνδεσης εκ του νόμου των δημοτικών τελών με τα τετραγωνικά.

Ο Δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει τον εμπορικό κόσμο του Δήμου, επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Η ήδη υπάρχουσα έκπτωση 25% στους κύριους και βοηθητικούς χώρους των επιχειρήσεων αυξάνεται στο 75%, εξορθολογίζοντας τη χρέωση και διασφαλίζοντας ένα εφαρμόσιμο πλαίσιο, χωρίς να μεταφέρεται βάρος στους δημότες.

Συνάντηση Δημάρχου Τυρνάβου με τον Εμπορικό Σύλλογο

Με αφορμή τις προτάσεις της δημοτικής αρχής, ενόψει της επικείμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για όσα θα ισχύσουν τη νέα χρονιά, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου Τυρνάβου Στέλιου Τσικριτσή με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κώστα Πετμεζά, όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι συντελεστές του 2026.

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε ότι οι έμποροι και οι επαγγελματίες δεν θα επιβαρυνθούν και ο Δήμος θα συνεχίσει να στηρίζει τον εμπορικό κόσμο της περιοχής.

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Δήμαρχος Τυρνάβου δήλωσε: «Παρά τις τεράστιες αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος, το τέλος ταφής απορριμμάτων και τη συνολική υποχρηματοδότηση των δήμων από το κράτος, η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου αρνείται να λειτουργήσει ως «εισπράκτορας» της κεντρικής πολιτικής, που θέλει τους δήμους να φορτώνουν τα βάρη στα λαϊκά στρώματα μέσω αυξήσεων και ανταποδοτικότητας. Επιμένουμε σε πολιτική που προστατεύει εργαζόμενους, μικρούς επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες και κτηνοτρόφους».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου δήλωσε: «Εξαρχής είχαμε διαπιστώσει ορισμένες αναντιστοιχίες των εκπτώσεων των συντελεστών στις χρεώσεις των τετραγωνικών που αφορούσαν μία μικρή κατηγορία των μελών μας. Γίναμε δέκτες παραπόνων και εξαρχής επιδιώξαμε τη συζήτηση και το διάλογο με τη δημοτική αρχή για να υπάρξει εξορθολογισμός. Θεωρούμε ότι οι διορθώσεις αυτές που μας παρουσίασε ο Δήμαρχος είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Συνεχίζουμε να είμαστε σε ανοιχτή γραμμή για όλα τα ζητήματα».