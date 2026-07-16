Υπεγράφη η σύμβαση για την αναβάθμιση του γηπέδου μπάσκετ στο Αμούρι

Τη σύμβαση για το έργο «Αποκατάσταση και αναβάθμιση του γηπέδου μπάσκετ Αμουρίου» υπέγραψαν ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «Π. Σγουραλής και ΣΙΑ Ε.Ε.» κ. Παναγιώτης Σγουραλής.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 50.415 ευρώ (με ΦΠΑ), αφορά την αποκατάσταση και αναβάθμιση του γηπέδου μπάσκετ στο Αμούρι. Ενός αθλητικού χώρου, έκτασης περίπου 600 τετραγωνικών μέτρων, όπου παρουσιάζει έντονες φθορές, με αποτέλεσμα η χρήση του να είναι δύσκολη και, σε αρκετές περιπτώσεις, επικίνδυνη για τους αθλούμενους.



Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται εργασίες:

• αποξήλωσης και καθαίρεσης του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα

• γενικών εκσκαφών σε γαιώδες – ημιβραχώδες έδαφος

• αποξήλωσης των υφιστάμενων μπασκετών

• κατασκευής νέας συμπυκνωμένης βάσης έδρασης

• ασφαλτικής προεπάλειψης και κατασκευής νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας

• τοποθέτησης ακρυλικού τάπητα κατάλληλου για γήπεδο καλαθοσφαίρισης

• προμήθειας και εγκατάστασης νέων μπασκετών ολυμπιακών διαστάσεων

• καθαίρεσης της υφιστάμενης περίφραξης και του συρματοπλέγματος και πλήρους αντικατάστασής τους.



Με την υπογραφή της σύμβασης δρομολογείται η έναρξη των εργασιών, ώστε με την ολοκλήρωση του έργου το γήπεδο μπάσκετ Αμουρίου να παραδοθεί πλήρως αναβαθμισμένο, προσφέροντας έναν σύγχρονο, λειτουργικό και ασφαλή χώρο άθλησης και ψυχαγωγίας για τη νεολαία και τους κατοίκους της κοινότητας.