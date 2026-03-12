Υπεραστικό ΚΤΕΛ Λάρισας: Αύξηση 10% σε όλες τις τιμές των εισιτηρίων

Το Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ Λάρισας ενημερώνει το επιβατικό του κοινό ότι από την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 αυξάνονται όλες οι τιμές των εισιτηρίων κατά 10%.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τιμές Κεντρικών Γραμμών:

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ ΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 36,00€ -//- ΜΕΤ΄ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 60,00€ -//- ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΜΕΤ΄ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 44,00€ ΛΑΡΙΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 16,00€ -//- ΜΕΤ΄ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 25,00€ -//- ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΜΕΤ΄ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 19,00€ ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 2,70€ ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 7,50€ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ ΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5,30€ ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 5,50€ ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 2,60€ ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 3,00€ ΛΑΡΙΣΑ-ΧΑΛΚΗ ΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 2,60€ ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ ΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 2,20€

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2410 56.76.00