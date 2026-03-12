Υπεραστικό ΚΤΕΛ Λάρισας: Αύξηση 10% σε όλες τις τιμές των εισιτηρίων

Το Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ Λάρισας ενημερώνει το επιβατικό του κοινό ότι από την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 αυξάνονται όλες οι τιμές των εισιτηρίων κατά 10%.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τιμές Κεντρικών Γραμμών:
|ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ
|ΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
|36,00€
|-//-
|ΜΕΤ΄ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
|60,00€
|-//-
|ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΜΕΤ΄ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
|44,00€
|ΛΑΡΙΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|ΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
|16,00€
|-//-
|ΜΕΤ΄ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
|25,00€
|-//-
|ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΜΕΤ΄ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
|19,00€
|ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ
|ΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
|2,70€
|ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ
|ΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
|7,50€
|ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ
|ΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
|5,30€
|ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ
|ΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
|5,50€
|ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
|ΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
|2,60€
|ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ
|ΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
|3,00€
|ΛΑΡΙΣΑ-ΧΑΛΚΗ
|ΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
|2,60€
|ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ
|ΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
|2,20€