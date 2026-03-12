Λάρισα

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Λάρισας: Αύξηση 10% σε όλες τις τιμές των εισιτηρίων

Το  Υπεραστικό  Κ.Τ.Ε.Λ  Λάρισας  ενημερώνει το επιβατικό του κοινό ότι από  την Παρασκευή  13 Μαρτίου 2026  αυξάνονται όλες οι τιμές των εισιτηρίων κατά 10%.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τιμές Κεντρικών Γραμμών:

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ36,00€
           -//-ΜΕΤ΄ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ60,00€
           -//-ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΜΕΤ΄ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ44,00€
ΛΑΡΙΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ16,00€
           -//-ΜΕΤ΄ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ25,00€
          -//-ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΜΕΤ΄ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ19,00€
ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ2,70€
ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ7,50€
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ5,30€
ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ5,50€
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ2,60€
ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ3,00€
ΛΑΡΙΣΑ-ΧΑΛΚΗΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ2,60€
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣΑΠΛΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ2,20€

Πληροφορίες  στο τηλέφωνο 2410  56.76.00

www.ktellarisas.gr

