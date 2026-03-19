Υπερβάσεις αιωρούμενων σωματιδίων στον σταθμό μέτρησης του 6ου Λυκείου Λάρισας

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει το πληθυσμό της πόλης της Λάρισας, ότι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 10 κατά την:

18/03/26, είχαν υπερβεί το όριο των 50 μg/m3 και συγκεκριμένα ο μέσος ημερήσιος όρος στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) ήταν 53,58 μg/m3.

Στους σταθμούς του Διοικητηρίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) και της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων) δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις.

Οι τιμές των ΑΣ 10 κυμάνθηκαν από 23,30 μg/m3 έως 109,75 μg/m3 στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη).

Οι άνεμοι που επικρατούσαν στους σταθμούς το τελευταίο τριήμερο, ήταν κυρίως Νότιοι και είχαμε μεταφορά αφρικανικής σκόνης η οποία συμβάλει στην υπέρβαση του ορίου των ΑΣ 10.

· Σε πιθανή δυσμενή εξέλιξη, για τις επόμενες ημέρες, των μετεωρολογικών συνθηκών και λόγω του ότι η μέση ημερήσια τιμή ήταν μεταξύ των 51 και 75 μg/m3 στη περιοχή του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) καλούνται οι πολίτες, να ακολουθήσουν τις παρακάτω συστάσεις:

Όσον αφορά τα άτομα αυξημένου κινδύνου όπως, ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.