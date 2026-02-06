Υπερβάσεις στην ατμοσφαιρική ρύπανση στο σταθμό της Νεάπολης

Υπερβάσεις στην ατμοσφαιρική ρύπανση καταγράφηκαν, στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, στο σταθμό μέτρησης του 6ου Λυκείου, στην περιοχή της Νεάπολης.

Ειδικότερα η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τον πληθυσμό της πόλης της Λάρισας, ότι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 10 κατά την:

05/02/26, είχαν υπερβεί το όριο των 50 μg/m3 και συγκεκριμένα ο μέσος ημερήσιος όρος στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) ήταν 57,03 μg/m3. Στους σταθμούς του Διοικητηρίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) και στο σταθμό της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων), δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις. Οι τιμές των ΑΣ 10 κυμάνθηκαν από 7,79 μg/m3 έως 21809 μg/m3 στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη). Οι άνεμοι που επικρατούσαν την 05/02/26 στο σταθμό, ήταν κυρίως Νότιοι και υπάρχει πιθανότητα οι μετρήσεις να επηρεάσθηκαν και από την αφρικανική σκόνη.

Σε πιθανή δυσμενή εξέλιξη, για τις επόμενες ημέρες, των μετεωρολογικών συνθηκών και λόγω του ότι η μέση ημερήσια τιμή ήταν μεταξύ των 51 και 75 μg/m3 στη περιοχή του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) καλούνται οι πολίτες, να ακολουθήσουν τις παρακάτω συστάσεις:

Όσον αφορά τα άτομα αυξημένου κινδύνου όπως, ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.