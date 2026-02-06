Υπερβάσεις στην ατμοσφαιρική ρύπανση στο σταθμό της Νεάπολης

Υπερβάσεις στην ατμοσφαιρική ρύπανση καταγράφηκαν, στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, στο σταθμό μέτρησης του 6ου Λυκείου, στην περιοχή της Νεάπολης.
Ειδικότερα η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τον πληθυσμό της πόλης της Λάρισας, ότι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 10 κατά την:
05/02/26, είχαν υπερβεί το όριο των 50 μg/m3 και συγκεκριμένα ο μέσος ημερήσιος όρος στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) ήταν 57,03 μg/m3. Στους σταθμούς του Διοικητηρίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) και στο σταθμό της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων), δεν παρατηρήθηκαν υπερβάσεις. Οι τιμές των ΑΣ 10 κυμάνθηκαν από 7,79 μg/m3 έως 21809 μg/m3 στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη). Οι άνεμοι που επικρατούσαν την 05/02/26 στο σταθμό, ήταν κυρίως Νότιοι και υπάρχει πιθανότητα οι μετρήσεις να επηρεάσθηκαν και από την αφρικανική σκόνη.
- Σε πιθανή δυσμενή εξέλιξη, για τις επόμενες ημέρες, των μετεωρολογικών συνθηκών και λόγω του ότι η μέση ημερήσια τιμή ήταν μεταξύ των 51 και 75 μg/m3 στη περιοχή του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) καλούνται οι πολίτες, να ακολουθήσουν τις παρακάτω συστάσεις:
Όσον αφορά τα άτομα αυξημένου κινδύνου όπως, ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.