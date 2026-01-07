Υπερπληθυσμός στις φυλακές Λάρισας-Στο 137,91% η πληρότητα 

Ο υπερπληθυσμός στις φυλακές της χώρας, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις συνθήκες κράτησης με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά.

Στο 137,91% σε σχέση με τη χωρητικότητα βρίσκεται η πληρότητα στις φυλακές Λάρισας, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής (2/1/2026).

Ενώ οι συνολικές θέσεις στις φυλακές Λάρισας είναι 554 άτομα, σήμερα οι έγκλειστοι είναι 764 (επιπλέον 210 άτομα, ποσοστό 137,91%).

Στην υπόλοιπη Θεσσαλία η πληρότητα στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων φτάνει το 121,5%, στις φυλακές Νέων Βόλου (Χιλιαδού) στο 244,44% και στο Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Κασσαβέτειας η πληρότητα ανέρχεται στο 115,33%.

Σε επίπεδο χώρας οι συνολικές θέσεις στις φυλακές είναι 10.763 και οι κρατούμενοι ανέρχονται σε 13.583.

