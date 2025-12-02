Υποβολή δικαιολογητικών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Τεμπών

Ο Δήμος Τεμπών, με στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενημερώνει ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο δέχεται αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής για το έτος 2025 – 2026.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί από το 2013 και παρέχει σε σταθερή βάση βασικά είδη διατροφής και ένδυσης. Στεγάζεται στο Μακρυχώρι (δίπλα από το Νηπιαγωγείο).

Ωφελούμενοι μπορούν να είναι κάτοικοι του Δήμου Τεμπών, με προτεραιότητα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι κ.λπ.), οι οποίοι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που υπογράφει η Πρόεδρος του Κοινωνικού Παντοπωλείου κα. Σαραντοπούλου – Παρίση Ζωή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους από:

2 Δεκεμβρίου 2025 έως 22 Δεκεμβρίου 2025

Εργάσιμες ημέρες και ώρες: 08:00 – 14:00

Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου στις εξής δομές:

«Βοήθεια στο Σπίτι» Γόννων, Συκουρίου και Πυργετού

ΚΑΠΗ Δήμου Τεμπών

Κέντρο Κοινότητας στο Δημαρχείο Γόννων

Τηλ. Επικοινωνίας: 2495 350113

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Κάρτα ανεργίας (σε ισχύ), εφόσον υπάρχει – και των μελών της οικογένειας όπου απαιτείται Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Αντίγραφο Ε1 και Ε9 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Σε περίπτωση φιλοξενίας από γονείς απαιτείται και το εκκαθαριστικό των γονέων

Για μονογονεϊκές οικογένειες: σχετική απόφαση, συμφωνητικό ή πιστοποίηση Γνωμάτευση ΚΕΠΑ για ψυχικά προβλήματα ή ΑμεΑ Γνωμάτευση ΚΕΠΑ για αναπηρία ≥ 67% Βεβαίωση ΟΚΑΝΑ για άτομα με εξαρτήσεις

Σημαντική διευκρίνιση

Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ δεν δικαιούνται τα αγαθά του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Κριτήρια Ένταξης

Οι δικαιούχοι καθορίζονται βάσει:

1. Οικονομικών Κριτηρίων

Μέλη Νοικοκυριού Ετήσιο Εισόδημα 1 άτομο έως 2.400 € 2 άτομα έως 3.600 € 3 άτομα έως 4.800 € 4 άτομα έως 6.000 € 5 άτομα έως 7.200 €

Προσαύξηση:

1.200 € για κάθε επιπλέον ενήλικα

600 € για κάθε επιπλέον ανήλικο

2. Κοινωνικών Κριτηρίων

Οι παρακάτω κατηγορίες δικαιούνται επιπλέον προσαύξηση 3.000 € στο εισοδηματικό όριο:

Άτομα με αναπηρία ≥ 67%

Μονογονεϊκές οικογένειες

Άτομα με ψυχικές διαταραχές

Ουσιοεξαρτώμενα άτομα

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες:

24950 61448 & 24950 42040

Υπεύθυνη: κα. Τσικλητάρη Πανωραία, Κοινωνική Λειτουργός – Προϊσταμένη Κοινωνικών Δομών.

Όλα τα στοιχεία θεωρούνται εμπιστευτικά και τηρούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.