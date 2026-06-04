Υπογράφηκε η σύμβαση για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τυρνάβου

Ένα ακόμη σημαντικό έργο για την αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών και ειδικότερα των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τυρνάβου εισέρχεται πλέον στη φάση της υλοποίησης, καθώς σήμερα υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Τυρνάβου».

Η σύμβαση υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Τυρνάβου Στέλιο Τσικριτσή και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΑΒΡΑΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» Φίλιππο Αβρανά, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκου Αρβανίτη, του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρη Γερακινή και του Προϊσταμένου του Τμήματος Μελετών και Έργων Αθανάσιου Μπεζιργιαννίδη.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 232.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας στον άξονα προτεραιότητας για τις υποδομές αθλητισμού, καθώς και από ίδιους πόρους του Δήμου Τυρνάβου.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται αφορούν αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον Τύρναβο όσο και στον Αμπελώνα και συγκεκριμένα:

• Τη διαμόρφωση νέου σταθεροποιημένου δαπέδου στίβου τύπου «κουρασανίτ» στο δημοτικό στάδιο του Τυρνάβου.

• Την αντικατάσταση των φθαρμένων περιφράξεων στα γήπεδα 5Χ5 του Αμπελώνα με νέες σύγχρονες περιφράξεις και την αποκατάσταση φθορών στις κερκίδες του γηπέδου του Αμπελώνα από τη διάβρωση του οπλισμού.

• Την ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου Τυρνάβου με αποξήλωση του παλαιού συστήματος θέρμανσης και εγκατάσταση νέου συστήματος λέβητα φυσικού αερίου, καθώς και τη σύνδεση του κτιρίου με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Οι εργασίες αναμένεται να βελτιώσουν ουσιαστικά την ποιότητα και την ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων, να διευκολύνουν την καθημερινή άθληση εκατοντάδων παιδιών, νέων και αθλούμενων δημοτών, καθώς και να αναβαθμίσουν τις συνθήκες λειτουργίας αθλητικών σωματείων και συλλόγων της περιοχής.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής τόνισε:

«Η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της δημοτικής μας αρχής. Ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια αλλά κοινωνικό αγαθό, που αφορά τη νεολαία, τα σωματεία, τις οικογένειες και συνολικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας. Με την υπογραφή της σύμβασης ξεκινά άμεσα ένα έργο που δίνει λύσεις σε χρόνιες ανάγκες και βελτιώνει σημαντικά τις υποδομές σε Τύρναβο και Αμπελώνα.

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που υλοποιεί ο Δήμος Τυρνάβου για τη συντήρηση, αναβάθμιση και δημιουργία σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες. Παράλληλα με τα έργα στον αθλητισμό, η δημοτική αρχή προχωρά ένα συνολικό πρόγραμμα παρεμβάσεων και διεκδικήσεων σε κρίσιμους τομείς, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την ισορροπία σε ολόκληρο του Δήμου».

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης έξι μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.