Υπογράφηκε η σύμβαση για την αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στους Γόννους

Η Δημοτική Αρχή Τεμπών συνεχίζει με συνέπεια να υλοποιεί έργα ουσίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης και οικονομικής προόδου του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη (Αντικατάσταση) αρδευτικής γεώτρησης στη θέση “ΣΑΖΑΚΙ – ΛΑΖΑΡΙ” της Δημοτικής Κοινότητας Γόννων», με τον ανάδοχο του έργου κ. Δημήτρη Τσιρέκα.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Σίμος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Αθανάσιος Καραναστάσης και Νικόλαος Μητσογιάννης, καθώς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κα Γεωργία Χαδουλού, μαζί με την υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας κα Λουκά Ευανθία.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών – Υποδομών ΟΤΑ 2021-2025, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου από τη Δημοτική Αρχή για την ενίσχυση των υποδομών του Δήμου. Η σύμβαση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 55.883,43 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Το έργο αφορά την αντικατάσταση της υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «ΣΑΖΑΚΙ – ΛΑΖΑΡΙ», μια παρέμβαση ιδιαίτερης σημασίας για την αγροτική παραγωγή της περιοχής. Με την ολοκλήρωσή του θα ενισχυθούν σημαντικά οι αρδευτικές δυνατότητες των καλλιεργειών, θα διασφαλιστεί η επάρκεια νερού για τους παραγωγούς, θα βελτιωθεί η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και θα ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της αγροτικής οικονομίας απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για τη συνεχή αναβάθμιση των αγροτικών υποδομών, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού πρωτογενούς τομέα, που θα στηρίζει το εισόδημα των παραγωγών και θα συμβάλλει στην αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου Τεμπών.

Κοινή δήλωση του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων:

«Η υπογραφή της σημερινής σύμβασης αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη απόδειξη ότι η Δημοτική Αρχή προχωρά με σχέδιο, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση έργων που έχουν ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Ο πρωτογενής τομέας δεν στηρίζεται με λόγια αλλά με έργα. Δημιουργούμε τις απαραίτητες υποδομές που χρειάζονται οι παραγωγοί μας, αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμη χρηματοδότηση και επενδύουμε σε παρεμβάσεις που ενισχύουν την αγροτική παραγωγή, προστατεύουν τους φυσικούς πόρους και δημιουργούν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης.

Η αντικατάσταση της αρδευτικής γεώτρησης στους Γόννους αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση που ανταποκρίνεται σε ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και εξασφαλίζει καλύτερες προοπτικές για τους ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής.

Συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό, διεκδικώντας και υλοποιώντας έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών, ενισχύουν την τοπική οικονομία και διαμορφώνουν έναν Δήμο σύγχρονο, παραγωγικό και ανθεκτικό στις προκλήσεις του μέλλοντος. Η δέσμευσή μας είναι ξεκάθαρη: να μετατρέπουμε κάθε χρηματοδοτική ευκαιρία σε έργο που αφήνει ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές μας κοινωνίες.»