Υπογράφηκε σύμβαση 1,14 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Τεμπών

Υπογράφηκε στο Συκούριο, στα γραφεία της ΔΕΥΑ Τεμπών, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού για ενεργειακή αναβάθμιση των αντλιοστασίων του Δήμου Τεμπών», συνολικού προϋπολογισμού 1.143.758,64 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Τεμπών.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Δήμαρχος Τεμπών και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Σολωμός και εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Παρόντες κατά την υπογραφή ήταν ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Γκατζόγιας, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Συκουρίου κ. Μιχάλης Γκουντής, η Προϊσταμένη των Τεχνικών Υπηρεσιών κα Γεωργία Χαδουλού και η Μηχανικός της ΔΕΥΑ Τεμπών κα Τριάδα Ζορμπά.

Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σύγχρονου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις υδρευτικών αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Τεμπών.

Κύριος στόχος του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των αντλιοστασίων, με έμφαση στην ενεργειακή τους αναβάθμιση, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λειτουργίας που προκύπτουν από τον απαξιωμένο ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό.

Με την αντικατάσταση του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της συνολικής λειτουργίας των υδρευτικών αντλιοστασίων, στο πλαίσιο μιας ολιστικής και ορθολογικής διαχείρισης των υπηρεσιών ύδρευσης. Παράλληλα, το έργο θα συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ΔΕΥΑ Τεμπών.

«Η σημερινή υπογραφή αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης του Δήμου μας. Επενδύουμε σε σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις, με σεβασμό στο περιβάλλον και με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες μας. Η ΔΕΥΑ Τεμπών αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, όπως το πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, σε συνδυασμό με ίδιους πόρους, για να διασφαλίσει τη βιώσιμη λειτουργία των αντλιοστασίων ύδρευσης και την εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και υπευθυνότητα», δηλώνει ο Δήμαρχος κ. Μανώλης