Δυστύχημα Τεμπών: Πρόταση για παραπομπή του Κώστα Αγοραστού σε δίκη – Ειδικό Δικαστήριο για Τριαντόπουλο εισηγείται ο αντεισαγγελέας

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, καθώς ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς εισηγείται την παραπομπή του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού σε δίκη για την υπόθεση των παρεμβάσεων στον χώρο του δυστυχήματος.

Στην πρότασή του προς το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί επίσης να παραπεμφθούν ακόμη τρία μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία προέρχονται κυρίως από τον χώρο της Πυροσβεστικής, ενώ για τρεις ακόμη κατηγορούμενους προτείνει την απαλλαγή τους από τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Παράλληλα, εισηγείται να διαχωριστεί η δικογραφία για τα τρία αυτά πρόσωπα, ώστε να ελεγχθούν από την Εισαγγελία Λάρισας για διαφορετικό αδίκημα.

Όσον αφορά τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, ο αντεισαγγελέας προτείνει την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, που συνδέεται με τις εργασίες διαμόρφωσης («μπάζωμα») του χώρου όπου σημειώθηκε η τραγωδία στα Τέμπη.

Η τελική απόφαση για το αν οι εμπλεκόμενοι θα παραπεμφθούν σε δίκη θα ληφθεί από το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει μέσα στο φθινόπωρο.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η ξεχωριστή ανακριτική διαδικασία που αφορά τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή, ο οποίος ερευνάται επίσης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη επτά πρώην γενικοί γραμματείς του υπουργείου, που υπηρέτησαν την περίοδο 2016-2023, πριν από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr