Υστεροσκόπηση: Τι είναι και πότε χρειάζεται;

Γεώργιος Τούλιος Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Η σύγχρονη γυναικολογία προσφέρει πλέον λύσεις που είναι λιγότερο επεμβατικές και πιο αποτελεσματικές από ποτέ. Μία από τις σημαντικότερες μεθόδους είναι η υστεροσκόπηση. Αν έχετε ακούσει τον όρο αλλά δεν είστε σίγουρες για το τι ακριβώς πρόκειται, σκεφτείτε την ως μια «ματιά» ακριβείας μέσα στο σώμα σας, που επιτρέπει στον γιατρό να δει και να διορθώσει προβλήματα χωρίς μεγάλες τομές.

Υστεροσκόπηση: Ο «Σύμμαχος» της Γυναικείας Υγείας που Κάθε Νέα Γυναίκα Πρέπει να Γνωρίζει

Η σύγχρονη γυναίκα είναι ενημερωμένη, δυναμική και θέτει την υγεία της σε προτεραιότητα. Παρόλα αυτά, ορισμένες ιατρικές εξετάσεις εξακολουθούν να περιβάλλονται από άγχος ή παραπληροφόρηση. Μία από τις πλέον παρεξηγημένες αλλά πολύτιμες μεθόδους είναι η υστεροσκόπηση.

Αν έχετε αντιμετωπίσει ποτέ έντονο πόνο περιόδου, ακανόνιστη αιμορραγία ή αν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι η μήτρα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει μια μελλοντική εγκυμοσύνη, η υστεροσκόπηση αποτελεί σήμερα το «χρυσό πρότυπο» (gold standard) της γυναικολογικής διάγνωσης.

Τι είναι ακριβώς η Υστεροσκόπηση;

Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο που επιτρέπει στον ειδικό γυναικολόγο να δει το εσωτερικό της ενδομητρικής κοιλότητας με απόλυτη ευκρίνεια. Χρησιμοποιούμε μια πολύ λεπτή κάμερα, το υστεροσκόπιο, η οποία εισέρχεται διά του τραχήλου χωρίς καμία τομή.

Η μέθοδος χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

Διαγνωστική: Χρησιμοποιείται για να εντοπίσουμε την αιτία ενός προβλήματος (π.χ. ανεξήγητη υπογονιμότητα). Επεμβατική: Μας επιτρέπει να διορθώσουμε το πρόβλημα την ίδια στιγμή, όπως την αφαίρεση ενός πολύποδα ή ενός ινομυώματος, με απόλυτη ακρίβεια και χωρίς τραυματισμό των γύρω ιστών.

Γιατί αφορά τις νέες γυναίκες;

Είναι μύθος ότι η υστεροσκόπηση αφορά μόνο γυναίκες σε εμμηνόπαυση. Στο ιατρείο, βλέπουμε συχνά νεαρές γυναίκες που ταλαιπωρούνται από:

Πολύποδες ή Ινομυώματα: Συχνά προκαλούν έντονη αιμορραγία, οδηγώντας σε αναιμία και εξάντληση.

Συχνά προκαλούν έντονη αιμορραγία, οδηγώντας σε αναιμία και εξάντληση. Συγγενείς ανωμαλίες (π.χ. Διάφραγμα): Ανατομικές ιδιαιτερότητες που υπάρχουν από τη γέννηση και μπορούν να δυσκολέψουν τη σύλληψη ή να προκαλέσουν αποβολές.

Ανατομικές ιδιαιτερότητες που υπάρχουν από τη γέννηση και μπορούν να δυσκολέψουν τη σύλληψη ή να προκαλέσουν αποβολές. Διερεύνηση Γονιμότητας: Πριν από μια προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF), η υστεροσκόπηση εξασφαλίζει ότι το περιβάλλον της μήτρας είναι υγιές για την εμφύτευση του εμβρύου.

Office Hysteroscopy: Η επανάσταση στο ιατρείο

Η μεγαλύτερη εξέλιξη των τελευταίων ετών είναι η Υστεροσκόπηση Ιατρείου (Office Hysteroscopy). Χρησιμοποιώντας εξαιρετικά λεπτά εργαλεία νέας γενιάς, η διαδικασία μπορεί να γίνει στο περιβάλλον του ιατρείου χωρίς να απαιτείται γενική αναισθησία ή νοσηλεία. Η γυναίκα παρακολουθεί τη διαδικασία σε οθόνη, δεν αισθάνεται πόνο και μπορεί να επιστρέψει στην εργασία ή τις δραστηριότητές της αμέσως μετά.

Συχνές Ερωτήσεις & Προετοιμασία

«Πότε είναι η καλύτερη στιγμή για την εξέταση;»

Ιδανικά, η υστεροσκόπηση πραγματοποιείται την πρώτη εβδομάδα μετά το τέλος της περιόδου (7η-12η ημέρα του κύκλου). Τότε το ενδομήτριο είναι λεπτό και η ορατότητα είναι βέλτιστη.

«Πονάει η διαδικασία;»

Η πλειοψηφία των γυναικών περιγράφει μια ελαφριά ενόχληση παρόμοια με τους πόνους της περιόδου. Η απουσία τομών και η χρήση φυσιολογικού ορού κάνουν την εμπειρία πολύ καλά ανεκτή.

«Θα επηρεαστεί η γονιμότητά μου;»

Το αντίθετο. Η υστεροσκόπηση συχνά «καθαρίζει» το δρόμο για μια επιτυχημένη εγκυμοσύνη, διορθώνοντας προβλήματα που παρεμποδίζουν τη γονιμότητα.

Για την Υγεία σου

Δεν χρειάζεται πλέον να ταξιδεύετε σε μεγάλες πρωτεύουσες για εξειδικευμένες υπηρεσίες. Η σύγχρονη υστεροσκοπική προσέγγιση με σεβασμό στη γυναικεία φύση και τις ανάγκες της νέας γυναίκας είναι εφικτή. Η πρόληψη και η σωστή διάγνωση είναι η καλύτερη φροντίδα που μπορείς να χαρίσεις στον εαυτό σου.

