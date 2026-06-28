Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο, Δευτέρα στη Λάρισα – Δείτε τον χάρτη

Σύμφωνα με το με αρ. 2679/28-06-2026 Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ, τη Δευτέρα (28-06-2026) στη Θεσσαλία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς κελσίου, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, προβλέπεται Κατηγορία Κινδύνου 3 (υψηλή) για τις Π.Ε. Λάρισας και Μαγνησίας & Σποράδων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Περιφέρειας, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών.

Συνιστούμε στους πολίτες να συνεχίσουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Είναι σε ισχύ η με αρ. 198812/29-05-2026 (ΑΔΑ: ΨΖΚΧ7ΛΡ-Π5Ρ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Η απαγόρευση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, από τις 00:00 της 29ης Ιουνίου 2026 έως και τις 24:00 της 29ης Ιουνίου 2026.

Γενικότερα, παρακαλούνται οι πολίτες:

Να ακολουθούν τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία, Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία.

Να ακολουθούν τις οδηγίες του Προειδοποιητικού Μηνύματος 112, εφόσον αποσταλεί στα κινητά τηλέφωνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οδηγίες αυτοπροστασίας και συνεχή ενημέρωση οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Σε περιπτώσεις ανάγκης, οι πολίτες να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Αστυνομία τηλ. 100, Πυροσβεστική τηλ 199, Αριθμός Επείγουσας Ανάγκης 112, ΕΚΑΒ 166). Επίσης, σε περιπτώσεις ανάγκης οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα της Αυτοτελούς Δνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας: 2413511302 και 2413511309

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