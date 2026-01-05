Φάμελλος από μπλόκο Νίκαιας: Να υλοποιήσει άμεσα η κυβέρνηση τις επτά προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Θεωρούμε ότι μπορεί να βρεθεί λύση στο αγροτικό, αλλά ξέρουμε καλά ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν το θέλει. Τροφοδοτεί κοινωνικό αυτοματισμό, όμως η κοινωνία θέλει να επιλυθούν τα προβλήματα των αγροτών γιατί είναι προβλήματα όλης της Ελλάδας» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος από το αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας, εκφράζοντας για ακόμα μια φορά τη στήριξη του στον δίκαιο αγώνα των αγροτών.

Ο Σωκράτης Φάμελλος συνομίλησε με τους αγρότες και τον εκπρόσωπο του μπλόκου, Ρίζο Μαρούδα και κατέθεσε επτά συγκεκριμένες προτάσεις, καλώντας την κυβέρνηση να τις υλοποιήσει άμεσα.

Αναλυτικά η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου στα ΜΜΕ:

«Για δεύτερη φορά στο μπλόκο της Νίκαιας, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θέλω να δηλώσω την υποστήριξή μας στον δίκαιο αγώνα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Οι αγρότες και οι αγρότισσες έχουν ένα μόνο αίτημα: Επιβίωση. Κι αυτή η επιβίωση δεν είναι μόνο για το εισόδημά τους. Είναι επιβίωση για όλα τα αγροτικά νοικοκυριά, είναι επιβίωση για τους καταναλωτές που χρειάζονται φθηνά, ποιοτικά προϊόντα, είναι επιβίωση για την αγροτική ύπαιθρο και την περιφέρεια της χώρας.

Θεωρώ ότι είναι πολύ τίμιος ο αγώνας που κάνουν οι αγρότες. Σεβάστηκαν και τις κυκλοφοριακές συνθήκες τις μέρες των εορτών και έχουν δώσει ένα περιθώριο στην κυβέρνηση, μέχρι την Πέμπτη για να απαντήσει, επειδή εδώ και 37 ημέρες, κυριολεκτικά τους εξαπατά με μεγάλα λόγια και χωρίς καμία συγκεκριμένη δέσμευση.

Εφόσον ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι μπορεί να ικανοποιήσει το 70% των αιτημάτων των αγροτών -που οι αγρότες δεν έχουν δει ούτε ένα να λύνεται- ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάνουμε μία προσπάθεια, μετά από συζήτηση που κάναμε και με τους αγρότες.

Σεβόμαστε πλήρως τον κατάλογο των αιτημάτων των αγροτών και δεν θα παρέμβουμε σ’ αυτόν. Αλλά αν θέλει πράγματι ο κ. Μητσοτάκης να αποφευχθεί το μπλακ άουτ και να εξυπηρετήσει και τους πολίτες και τους ανθρώπους των μεταφορών και την ελληνική ύπαιθρο, ας ανακοινώσει σήμερα:

– Επτά λεπτά στο αγροτικό ρεύμα με απόφαση της ΔΕΗ, που διοικείται από εντεταλμένους του κ. Μητσοτάκη.

– Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο από ΕΦΚ στην αντλία με κάρτα αγρότη.

– ⁠Καθαρή δήλωση απόρριψης της Mercosur, όπως ξεκάθαρα έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Ευρωκοινοβούλιο.

– Πλήρη αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου μετά την ευλογιά για να έχουμε ξανά κοπάδια στην ελληνική ύπαιθρο.

– Αποζημίωση του απολεσθέντος εισοδήματος των κτηνοτρόφων μέχρι να ξαναγίνουν παραγωγικά τα ελληνικά κοπάδια.

– Επιστροφή των καταχρασθέντων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στους τίμιους αγρότες.

– Να σταματήσουν τώρα όλα τα μέτρα κατάσχεσης και διοικητικών μέτρων για οφειλές των αγροτών προς Δημόσιο, τράπεζες, παρόχους. Διότι δεν μπορεί να βρίσκονται στα μπλόκα εδώ και 40 μέρες και να ξεκινούν ταυτόχρονα κατασχέσεις.

Θεωρούμε ότι μπορεί να βρεθεί λύση. Αυτό που ξέρουμε πολύ καλά είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να βρεθεί λύση. Τροφοδοτεί έναν ψευδή κοινωνικό αυτοματισμό, όμως η κοινωνία, όπως δείχνουν και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως δείχνουν οι λαϊκές αγορές, όπως δείχνουν οι ταξιτζήδες, θέλουν να επιλυθούν τα προβλήματα των αγροτών γιατί είναι προβλήματα όλης της Ελλάδας. Και αυτόν τον τίμιο αγώνα εμείς τον στηρίζουμε».

Μαζί με τον Σωκράτη Φάμελλο, στο μπλόκο της Νίκαιας βρέθηκε ο βουλευτής Λάρισας και τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Βασίλης Κόκκαλης, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Λάρισας Παναγιώτης Καλογιάννης, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μέλη από τις τοπικές Οργανώσεις της Λάρισας.