Φάμελλος: “Κρατάμε ζωντανή τη μνήμη του Μαρίνου Αντύπα” (φωτο/βίντεο)

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος απέτισε φόρο τιμής και απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση για τη μνήμη του μεγάλου αγωνιστή της Αγροτιάς, Μαρίνου Αντύπα, που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Αγιάς, η Κοινότητα Ομολίου, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Μαρίνος Αντύπας», ο Νέος Αγροτικός Συνεταιρισμός και ο Αναγκαστικός Δασικός Συνεταιρισμός διαχείρισης Συνιδιόκτητου Δάσους Ομολίου.



Ο Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε στη συνέχεια το Λαογραφικό Μουσείο – Γεωργικό Εκθετήριο «Μ. Αντύπας».



Αναλυτικά ο χαιρετισμός στην εκδήλωση:



“Είναι μεγάλη τιμή για εμένα ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε, για την υποδοχή, αλλά και γιατί συνδιοργανώνετε αυτή τη σημαντική σημερινή μέρα.

Βρισκόμαστε εδώ στο Ομόλιο για να τιμήσουμε τη μνήμη ενός ανθρώπου που άφησε ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στους κοινωνικούς αγώνες της χώρας μας.

Ο Μαρίνος Αντύπας υπήρξε μια μορφή που έχει ξεπεράσει, και το βλέπουμε και σήμερα, τα όρια της εποχής του. Δεν περιορίστηκε μόνο στις όμορφες ιδέες, έκανε τις ιδέες του πράξη δίπλα στους ανθρώπους που καλλιεργούσαν τη γη της Θεσσαλίας, στους κολίγους που πάλευαν για αξιοπρέπεια και για δικαιώματα σε μια κοινωνία πολύ μεγάλων ανισοτήτων.



Η δολοφονία του, σαν σήμερα, στις 8 Μαρτίου του 1907, δεν σταμάτησε τον αγώνα για δικαιοσύνη στη θεσσαλική γη. Αντίθετα, έγινε σύμβολο για τις διεκδικήσεις που συνέχισαν.



Ο Αντύπας μιλούσε για ισότητα, για αδελφοσύνη και για ελευθερία. Για μια κοινωνία δικαιοσύνης, που ο κόπος των ανθρώπων της γης, της αγροτιάς, θα αναγνωρίζεται και θα ανταμείβεται δίκαια. Γι’ αυτό και η μνήμη του παραμένει ζωντανή, όχι μόνο εδώ στη Θεσσαλία, σας βεβαιώ, σε όλη την Ελλάδα.



Εδώ στη Θεσσαλία, σε μια γη που συνδέθηκε με τους αγώνες των αγροτών σήμερα έχει πολύ μεγάλη σημασία να μιλάμε ξανά για την προσφορά και τη θυσία του Μαρίνου Αντύπα.



Έναν αιώνα μετά, το μήνυμα του εξακολουθεί και εμπνέει. Και η θυσία του μας θυμίζει ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια συνδέεται με τη δικαιοσύνη και τον κόπο της δουλειάς. Συνδέεται και με μια ύπαιθρο ζωντανή και δημιουργική. Συνδέεται με την πρόοδο, γιατί η πρόοδος της χώρας μας – θέλω να το πω και εδώ, από το Ομόλιο, από τον δήμο Αγιάς- συνδέεται με τη ζωή στην ύπαιθρο.



Χωρίς ζωή στην ύπαιθρο δεν θα υπάρχει Ελλάδα.



Χωρίς περιφέρεια, χωρίς πρωτογενή τομέα, δεν θα είναι ίδια η Ελλάδα που αγαπάμε και που πιστεύουμε.



Και οι άνθρωποι της υπαίθρου είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης, ο λόγος αυτής της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων αλλά και της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.



Γι’ αυτό και η Πολιτεία οφείλει να στέκεται δίπλα τους, με πραγματικές πολιτικές που θα στηρίζουν την ύπαιθρο, σε όλες τις κοινωνικές λειτουργίες, στις υποδομές, με ισχυρή Αυτοδιοίκηση αλλά και με ποιοτικό αγροτικό προϊόν.



Γιατί δυστυχώς σήμερα υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος της ερήμωσης της υπαίθρου. Και οφείλω να πω ότι υπάρχει και ο κίνδυνος της νεοτσιφλικοποίησης.



Γι’ αυτό έδωσε τη ζωή του ο Μαρίνος Αντύπας. Αυτή είναι και η δέσμευση η δική μας, για έναν άνθρωπο που πίστεψε στις ιδέες του, που προσέφερε τη ζωή του για τις ιδέες του, αλλά και για τους αγρότες και τις αγρότισσες.



Πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν οι ιδέες συνδέονται με αγώνες, τότε η ζωή μας αλλάζει. Μπορούμε να κάνουμε καλύτερο και τον τόπο μας και την Ελλάδα. Και αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής μέρας:



Να υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπεια μας, να υπερασπιζόμαστε τον τόπο μας.



Και επειδή ο Μαρίνος Αντύπας τον αγώνα τον έδωσε και για τους αγρότες και για τις αγρότισσες, η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας έχει και ένα επιπλέον μήνυμα:



Να στηρίξουμε και την Ελληνίδα αγρότισσα, γιατί ξέρω ότι και εδώ σε αυτόν τον τόπο είναι πηγή δημιουργίας και ύπαρξης.



Η πρόοδος, φίλες και φίλοι, μας αφορά όλους. Μια κοινωνία δεν μπορεί να δουλεύει για λίγους. Και επειδή κρατάμε ζωντανή τη μνήμη του Μαρίνου Αντύπα, δεσμευόμαστε εδώ, μαζί σας, ότι με αγώνες θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για κοινωνική δικαιοσύνη και ισχυρή ελληνική περιφέρεια”.