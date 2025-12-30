Φάρσαλα: Έμφαση σε ανθεκτικές υποδομές, αποκαταστάσεις και ποιότητα ζωής

Με σαφή προσανατολισμό την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές, την ενίσχυση βασικών υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, διαμορφώνεται το τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Φαρσάλων για το 2026.

Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους άνω των 12,7 εκατ. ευρώ, αποτυπώνει μια στρατηγική που συνδυάζει έργα άμεσης ανάγκης με παρεμβάσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, αξιοποιώντας ίδιους πόρους, κρατικές μεταβιβάσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Κεντρικός άξονας του σχεδιασμού είναι η αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν από τις πλημμύρες του 2023 (Daniel και Elias), όπου θα διοχευτευθούν 6,4 εκ. ευρώ. Στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατευθύνεται το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων, με εκτεταμένες παρεμβάσεις στην οδοποιία της πόλης και του αγροτικού δικτύου, στα δίκτυα ομβρίων, σε τεχνικά έργα και σε κρίσιμες δημοτικές υποδομές. Τα έργα αυτά αποτυπώνουν τη βαρύτητα που δίνεται στην ανθεκτικότητα των υποδομών και στη θωράκιση του Δήμου απέναντι σε μελλοντικά ακραία καιρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος του τακτικού προϋπολογισμού και των ίδιων εσόδων κατευθύνεται στη συντήρηση και αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων και υποδομών στις δημοτικές κοινότητες. Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις σε πλατείες, πεζοδρόμια, παιδικές χαρές, λαϊκή αγορά, καθώς και έργα οδικής ασφάλειας, όπως διαγραμμίσεις και σήμανση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας, στοιχείο κρίσιμο για την τοπική αγροτική οικονομία.

Ο περιβαλλοντικός προσανατολισμός του προγράμματος είναι εμφανής τόσο μέσω έργων περιβαλλοντικής αναβάθμισης σε δημοτικές ενότητες, όσο και μέσω δράσεων διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός Πράσινου Σημείου, η προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης και οι παρεμβάσεις για ανεξέλεγκτες αποθέσεις και κλαδεύσεις δείχνουν μια πολιτική που ευθυγραμμίζεται με τις σύγχρονες κατευθύνσεις βιώσιμης ανάπτυξης.

Ισχυρή είναι και η παρουσία έργων ενεργειακής αναβάθμισης και πυροπροστασίας. Προβλέπονται μελέτες και εργασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών εγκαταστάσεων, καθώς και δράσεις πυροπροστασίας σε κτίρια, σχολεία και κοινόχρηστους χώρους. Οι παρεμβάσεις αυτές αντανακλούν τόσο τις αυξημένες θεσμικές απαιτήσεις όσο και την ανάγκη πρόληψης κινδύνων σε ένα περιβάλλον κλιματικής πίεσης.

Στο κοινωνικό σκέλος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συνέχιση της δημιουργίας βρεφικού σταθμού μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», αλλά και έργα σε σχολικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους καθημερινής χρήσης, ενισχύοντας τις κοινωνικές υποδομές του Δήμου.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου τονίζει πως «το τεχνικό πρόγραμμα του 2026 αποτυπώνει με σαφήνεια τις προτεραιότητες του Δήμου Φαρσάλων σε μια κρίσιμη συγκυρία. Πρώτο μας μέλημα είναι η αποκατάσταση των ζημιών που άφησαν πίσω τους τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η θωράκιση των υποδομών μας απέναντι σε νέους κινδύνους. Παράλληλα, επενδύουμε συστηματικά στη συντήρηση, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των δημοτικών και αγροτικών υποδομών, στη βελτίωση της καθημερινότητας σε όλες τις δημοτικές κοινότητες και στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής βιωσιμότητας. Με αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και ρεαλισμό, ώστε ο Δήμος Φαρσάλων να γίνει πιο ανθεκτικός, λειτουργικός και φιλικός για τους δημότες του».